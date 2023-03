“Se terminó casando con Aníbal Conrado”: critican a Taliana Vargas en video con esposo por alcaldía de Cali

A Taliana Vargas la criticaron en Twitter por el video con su esposo Alejandro Eder, que va por la alcaldía de Cali. De hecho le dicen que sí se terminó “casando con Aníbal Conrado”, quien era su esposo político en la telenovela ‘Chepe Fortuna’.

En el video, donde Eder impulsa sus promesas de campaña, critican su papel pasivo todo el tiempo, porque realmente se la pasa asintiendo mientras su esposo da su discurso y hasta le dijeron que parecía el ‘perrito de un taxi’.

Ve y el objeto de tener al lado Taliana Vargas que no dice una palabra, sólo asienta todo y al final esgrime un eslogan, a son de qué?



Las mujeres no sólo son esposas que adornan como escaparate. — Isabel Vera (@IsabelVeraZa) March 6, 2023

“Nooo mkkk qué oso una ex reina de belleza, ahora pareciendo un perrito de esos que uno pone en el carro que a todo le mueven la cabeza diciendo si”, “Ve y el objeto de tener al lado Taliana Vargas que no dice una palabra, sólo asienta todo y al final esgrime un eslogan, a son de qué? Las mujeres no sólo son esposas que adornan como escaparate”, “¿Qué necesidad de parar a Taliana ahí como un perrito de taxi a mover la cabeza?”, “Jajajaj quien iba a creer que chape fortuna sería el spoiler más grande de Tatiana Vargas, al final terminó con un Aníbal conrrado caleño”, son algunos de los comentarios contra la ex reina y actriz.

¿Qué necesidad de parar a Taliana ahí como un perrito de taxi a mover la cabeza? — Jaime. (@JaimeSeFue) March 6, 2023

Incluso compararon a Eder con el mismo Conrado, interpretado por Pedro Palacio.

Como yo lo veo / Como los demás lo ven

Jajajaajajaaaaaa pic.twitter.com/Aj3qVaplio — Johan Santana (@Axl_Johan) March 6, 2023

“La propia señora Católica”

Taliana Vargas tuvo una opinión que la hizo muy impopular en medio de la lucha por los derechos ciudadanos por el aborto, ya que se declaró pro- vida abiertamente.

Y si bien ella misma sufrió uno de manera involuntaria, sus declaraciones causaron polémica porque dijo lo siguiente al mostrar su propio embarazo:

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mi. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, dice en su publicación.

Esto le valió apoyo, pero también muchas críticas ante el hecho de que ninguna mujer está obligada a abortar.