Carolina Gómez dice que no le enseñaron a hacer un negocio de la actuación Foto: Instagram @carogoemzfilm

Carolina Gómez, una villana en la televisión colombiana que sí vale la pena ver.

Y ahora se le puede ver haciendo un papel de villana, rol que interpreta de manera excelente, todo para la nueva producción del Canal Caracol ‘Ventino: El precio de la fama’.

Si bien a la actriz se le había visto algo alejada de las pantallas por algún tiempo, ha vuelto a dar lo mejor de si en esta nueva producción colombiana, y desde ya los elogios no se han hecho esperar.

Y es que es bien sabido que además de ejercer sus grandes dotes actorales, Carolina Gómez es una reconocida presentadora, modelo y ex reina de belleza colombiana. Consolidada como una de las actrices mas reconocidas del país, también ha cosechado una importante trayectoria en Estados Unidos.

Sin duda alguna, ha sido ella quien se ha llevado el completo protagonista de esta novela ‘Ventino, el precio de la gloria’. En la novela interpreta al personaje de Martina Pumarejo, una despiadada empresaria musical que se usará a las talentosas jóvenes para sus motivaciones personales:

“Es una mujer muy diabólica, un demonio creado en su entorno social”, dijo Gómez sobre su personaje.

La actriz ha cosechado grandes papeles durante su carrera actoral en producciones nacionales como Mentiras perfectas’, ‘La viuda de la mafia’, y la exitosa serie ‘La venganza de Analía’, entre varias más.

Definitivamente Carolina Gómez es la mujer más hermosa de Colombia 🇨🇴 😍#VentinoLaSerie pic.twitter.com/CY2LAwoaBj — Harold Andrés Ortiz (@HaroldAnddres) March 2, 2023

Los elogios qué ha recibido Carolina Gómez en su nueva producción junto a Ventino

A pesar de que en puntaje de rating, su nueva competencia con la más reciente producción del Canal RCN ha tomado la delantera, en redes sociales no han podido exaltar no solo la belleza, también el gran papel que está interpretando la ex reina y actriz.

Y es que hay que ser honestos, en las recientes producciones que han ido estrenando las productoras nacionales, no ha existido mucha empatía entre los televidentes, y estas han sido catalogadas de ser ‘un refrito’ o más de lo mismo’ por eso, han aplaudido al canal por traer una propuesta diferente.

Pero ahora, las críticas apuntan a que Manuela Pumarejo, personaje de Carolina Gómez, pasaría a convertirse en otro de sus personajes memorables y una gran villana en la televisión colombiana durante un buen tiempo.

“Carolina Gómez es tan tierna en la vida real que se me hace impresionante lo mala que es en esta serie”, “Las dos producciones super entretenidas pero no se puede negar la mega actuación de Carolina Gómez, mis respetos pero es una señora actriz, como Villana la está sacando del estadio…brutal!! Que actriz, lo mejor de Colombia!”, “Esta muy picha pero Carolina Gomez es la antagonista así que tal vez la siga viendo lol!!”, han sido algunos de los elogios que ha recibido la ex reina.