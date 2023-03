Betty la fea, ¿eres tú? Clara Chía se vuelve más anticuada y aburrida que una abuelita

Clara Chía se vuelve más anticuada y aburrida que una abuelita por eso hay quienes se han preguntado: Betty la fea, ¿eres tú?

Y es que la novia de Piqué cada vez que hace un esfuerzo por lucir elegante, selecciona prendas que nada tienen que ver con los looks actuales que marcan tendencia, es así cómo sus haters no han dudado en analizar cómo su imagen no mejora, sino que por el contrario aburre, pues no usa colores acordes a su juventud, ni mucho menos accesorios que la hagan lucir chic.

PURA CLASE Y ELEGANCIA



Lo esplendida que estaba vestida Clara 👸🏼💄👠 pic.twitter.com/T2fwxjaGUj — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 6, 2023

Un ejemplo de ello es cuando, tras ser interceptada por el periodista Jordi Martin, mientras caminaba de la mano de su amado y choca fuertemente con una valla, que ella usó un jumpsuit muy gótico o si se quiere un tanto andrógino que ya pasó de moda y que además posee un tono gris que la opaca sobre todo por el ligero contraste que hace con su piel tan blanca, lo que la hace pasar desapercibida.

Clara Chía se vuelve más anticuada y aburrida que una abuelita

Por si fuera poco, Clara Chía se vuelve más anticuada y aburrida que una abuelita al llevar los aretes más barrocos y fuera de temporada que existen, pues ese mismo día ella portaba estos accesorios en proporciones grandes como para acaparar miradas y lo que logró fue una fuerte crítica porque además se trataban de unas figuras de corazones en cascadas que ya no suelen usarse y menos si se lleva un atuendo tan recargado como el que uso junto con su jumpsuit y el abrigo que la protegía del frío.

Por si fuera poco, a pesar de que completó muy bien su look con una botas puntiagudas, éstas se deslucen por completo, porque no van con el estilo con el que quiso marcar tendencia, por el contrario, demostró una vez más que no sabe de moda, que no posee un asesor de imagen y que trata de hacer esfuerzos sin lograr resultados favorables para su apariencia que es cada vez más criticada por todos.