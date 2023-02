Porque te detesto te ‘estalkeo’: la tóxica razón por la que Shakira y Piqué aún se siguen en redes sociales

Romper con alguien a quien le has dedicado tu vida no es tan fácil de asimilar. Es por eso que algunas parejas terminan en los peores términos ,como le pasó a Shakira con Piqué, quien fue el infiel y abusivo de esta historia. Pero oh sorpresa: ella ni siquiera lo ha bloqueado de sus redes sociales. Y esta es la razón.

Resulta que en medio de la guerra donde ella ha facturado más que él (y al menos ella no tiene problemas con su empresa), ni la canción ni la foto de él con Clara Chía han hecho mella en sus follows mutuos.

Ahora: ¿qué pasa? ¿Por qué no se bloquean como Dios manda? Según la terapeuta Sara Rico, en el programa ‘Ya es mediodía’, esta conducta se llama ‘orbiting’. Y no los deja pero nada bien parados. A ambos.

Esta explica que esta conducta es habitaul en personas narcisistas que necesitan ser aprobadas y carecen de gestión emocional. Auch. Eso se los han dicho a ambos.

“Lo más difícil es despegarnos emocionalmente y sacar a esa persona de nuestra mente. Estas personas se separan, pero se siguen en redes porque hay una conducta adictiva y obsesiva”, explicaba la experta en el programa.

Para añadir con esta joya: “se está más preocupado por ver si se está mejor que el otro, y no se preocupan de cómo están realmente”, expresaba. Así como cuando Samantha Jones, en ‘Sex and the City’, decía que los ex tenían una carrera para ganar: ver quién termina peor que el otro.

Resulta que Piqué factura, Shakira también, pero Clara Chía no

Jordi Martin, quien es el tormento personal del ex jugador, descubrió que todo lo del ataque de ansiedad de Clara Chía fue puro, puro “montaje”. ¿O chantaje?

El paparazzi dijo que todo fue un montaje y da como fuente a su tío. Que todo se lo inventaron, ¿para qué? Ni siquiera Camilla Parker hizo algo similar en los 90.

Hace cuatro días negué el ingreso de Clara. Su tío ayer me dio la razón. Otra FAKE NEWS más de las amigas de Pique. pic.twitter.com/wuaiHxM9DU — Jordi Martin (@jmpaparazzo) February 5, 2023

Total, la desenmascaró. Y al parecer ella es ahora la nueva CM o lo que sea en las empresas del jugador, que sigue a su adorada ex.