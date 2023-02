‘Vampire Academy’: la historia de una joven heroína en un gótico mundo encantado

Aventura, amores, diferencias de clases sociales son tan solo algunos de los elementos que formarán parte de ‘Vampire Academy’, la nueva serie de televisión de terror y fantasía basada en la exitosa y muy popular serie de novelas homónimas y escritas por la autora Richelle Mead, situada en todo el contexto del vampirismo rumano y ruso.

La serie fue producida por Universal Television y adaptada por Julie Plec y Marguerite MacIntyre, y finalmente ha llegado a la plataforma de LIONSGATE+. Así,a lo largo de sus capítulos, conoceremos el mundo de Lissa Dragomir, una princesa ‘Moroi’, mientras se encuentra con aventuras y misterios dentro de la institución educativa a la que asiste, la Academia de San Vladimir, un internado.

Lissa no tendrá el camino fácil; su historia y posición la dejan en una encrucijada. Y claro, desde Drácula y Lestat de Lioncourt hemos tenido a vampiros aristocráticos en problemas, pero en el mundo de ‘Vampire Academy’ hay todo un frágil universo que depende de sus protagonistas para poder estar en equilibrio. Sin contar, claro, con todo lo que puede pasar un adolescente.

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de charlar en exclusiva con una de las protagonistas de este proyecto, Daniela Nieves, quien además de ser una orgullosa latina representando este importante protagónico en la producción, nos contó de su amor y conexión al personaje, a la historia y algunos detalles de lo que Lissa deberá vivir dentro del internado.

5 preguntas a Daniela Nieves

Comentanos un poco sobre tu personaje y cómo lo desarrollaste.

Fue una experiencia súper especial, estuve en España viviendo por 8 meses en castillos enormes, y haciendo el papel de una princesa que pasa por cosas muy fuertes, y momentos bonitos, a su vez. Lissa es una princesa que se vuelve así gracias a un terrible accidente donde queda huérfana, y ya desde ahí, es genial el poder interpretar un papel que tiene matices y complejos. Además, ella tiene responsabilidades políticas por ser una princesa, se está enamorando y tratando de encontrar quién es y su propósito.

Cuando te llegó la propuesta de ser parte de la serie, ¿conocías la literatura en la que se basa ‘Vampire Academy’ o te empapaste de esta al ingresar al elenco?

¡No tenía ni idea de que existían libros! Jamás supe de ellos o de la propia película. Las escenas que me presentaron me gustaron, me imaginé el mundo y me gustó la idea. Ya cuando me enteré de toda la historia detrás, compré todos los libros y eso me dio un entendimiento mayor de este mundo y sus reglas y especificaciones en esta sociedad vampírica.

¿En qué se diferencia este mundo vampírico de los que hemos visto en otras franquicias?

Para eso tuve que leer el libro. La esencia del personaje, sus relaciones y cómo funciona este mundo, sus razas, porque existen las rivalidades que allí se retratan, te da un mundo muy distinto al que se ve en otras películas o series.

¿Cómo te conectaste con la historia y todas sus ramificaciones?

Cuando lees un libro o un guión, ya tienes una idea de la historia que te depara, y ya la producción se encarga de pintarte el mundo de estos personajes que puedes sentir. De este modo, la experiencia, fue súper especial y le agrega una capa extra en mi interpretación como actriz. Yo caminaba dentro de los castillos para crear esos recuerdos que tal vez no están escritos, pero que sirven para conectar en con las escenas que debes interpretar y darle más vida a quién estás caracterizando.

¿Qué te llevas de este personaje para tu vida?

Lisa es como la persona que yo quisiera ser. Es una persona tan buena y tiene un corazón tan grande, y a pesar de que pasa por tantas cosas a pesar de estar dentro de un privilegio, de alguna manera tiene la inteligencia para superar esas adversidades. Esos son los valores que rescaté del personaje y ahora es como tener una amiga conmigo.

Igualmente, por los míos doy lo que sea, y eso lo comparto con Lisa; entendí mucho y refleja varias cosas de ella en mí para hacerla alguien única.