Juliana Valencia envía un mensaje de amor propio y aceptación con su nueva línea de ropa

La bogotana de 26 años busca que las mujeres se amen y acepten tal cual son, sin importar si encajan o no en los estándares impuestos por la sociedad.

Como estudiante de diseño de modas, Juliana evidenció un vacío en la industria de ropa talla grande, ya que en Colombia no existe una propuesta de ropa deportiva juvenil cómoda y versátil, e incluso unisex para las personas Plus Size, fue así que decidió lanzar su marca llamada “Juliana Valencia” con prendas deportivas que van desde la talla M hasta la 6 XL.Juliana ha sido modelo para importantes marcas como Pat Primo, By la Gorda Fabiola, MoreLife, Infinita Estampa, Jo Plus, Balconette, Fajas M y D, Wao Jeans y lencería plussize de Creaciones Angelita, entre otras. Fue su trabajo y pasión por la moda lo que le permitió darse cuenta que las personas de tallas grandes no compraban lo que querían sino lo que les tocaba, ya que muchas marcas olvidan las diversas formas de cuerpo y tallas que existen.

“La mayoría de empresas de la industria textil y manufacturera en Colombia hacen esta ropa talla estándar, son muy pocas las opciones que hay de ropa talla grande, por ende, la oferta de ropa deportiva es demasiado limitada, justo por eso quise crear una marca vanguardista, moderna, urbana y juvenil” – Juliana Valencia

Al iniciar sus estudios de diseño de moda, Juliana Valencia se rebeló contra la obligación de hacer moldes y patrones máximo hasta la talla 12 y presentó a las directivas su propuesta de inclusión de la diversidad corporal y la ampliación de la moldería hasta la talla 24. Fue así como en la universidad se creó la pasarela ENVIMODA donde los alumnos desde los primeros semestres realizan diseños talla grande.

¿Quién es Juliana Valencia?

Tras muchos episodios de matoneo en su adolescencia por su sobrepeso, que la hicieron padecer trastornos alimenticios y fuertes depresiones, harta del bullying, un día tomó las riendas de su vida y empezó a amarse y aceptarse como es.

Juliana Valencia es hoy en día una de las modelos talla grande más reconocida en Colombia, también es actriz, maquilladora y conferencista en pro de los derechos de las mujeres y contra el bullying estudiantil.

Debutó como actriz e hizo 6 capítulos para La Ley del Corazón 2 interpretando a Dayana Uribe. Su mensaje de amor propio y empoderamiento personal a través de su conferencia de autoestima “Belleza más allá de la talla”, la hizo invitada especial al XI Foro por la vida: Cuidado mutuo, corporeidad y cultivo de sí” de la Universidad Católica.

También formó parte de la campaña Por TIC Mujer del Ministerio de las TIC. Juliana, junto a otras modelos y bailarinas talla grande formó parte del videoclip “Si me das tu amor” de Carlos Vives y Wisin. Fue protagonista del videoclip “Gato” de la cantante argentina Delfina Dib. Ha participado en comerciales del Banco Itau y Derechos Sexuales y Reproductivos de la EPS Famisanar.