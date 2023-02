Hija de Marbelle enciende polémica en redes con sus ‘truquitos de belleza’

Rafaella ha perdido cuatro kilos en menos de tres meses, y salió en redes a contarle a sus seguidores que esto no ha sido ‘tarea fácil’, y que no se dejen llevar por cualquier truco que vean.

Esto comentó al respecto de la manera que ha encontrado efectiva para sacar esos kilos de más de su cuerpo: “Me gusta mostrarles todo, pero recuerden que cada proceso es personal y a cada cuerpo le funciona algo específico, para mi caso, esta forma de perder peso ha sido la mejor, pero no significa que les va a funcionar a todos, ya que esto no es genérico”.

Acá lo que ha causado más polémica es la apariencia de la mujer, pues se pueden evidenciar los cambios que sus métodos, pero afirma ella, que, bajo la supervisión de un profesional, está logrando los resultados deseados de una manera saludable y balanceada.

El método de la hija de Marbelle para bajar de peso

“Vengo trabajando de forma consciente para conseguir esos resultados que quiero, comiendo muy juiciosa, sin hacer nada raro”, contó Chávez, y es que su meta está en logrará bajar dos kilos más, aunque su entrenador le aconseja perder uno, pues el peso de 50 kgs es el indicado para ella y quedar dentro de los parámetros saludables y necesarios que requiere su anatomía.

“Me siento muy contenta con lo que veo hasta ahora, el que va detrás de una meta entiende lo que significa tener avances, quien se fija objetivos y trabaja por ellos, los alcanza”. agrega Rafaella.

Pero como siempre no faltaron las burlas al compartir esta información, incluso acusándola de transmitir y fomentar la anorexia entre sus seguidores.

“Y el manejo de la prepotencia y agresividad pa cuando”, “Y esas “pestañas” queeeee?”, “Definitivamente me gustaba más cuando era la q actuó en la novela personificando a la mamá...ahorita transmite mucho bótox cirugías y hasta anorexia” o “Quitándose el filtro , las pestañas y esos labios creo que le baja el kilo que necesita y hasta bonita se vería.”, entre muchos más comentarios.