“Viejo asqueroso”: A congresista del Polo Democrático se le salió lo machista y en redes ‘le dieron palo’

Lo que el excongresista Germán Navas Talero le dijo a Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad no fue perdonado por la opinión pública ni sus propias colegias en el gobierno.

Todo inició cuando de que Víctor de Currea Luego fuese designado como nuevo embajador en Emiratos Árabes. El sujeto además ha sido cuestionado en el pasado, porque mientras se encontraba ejerciendo su labor como docente universitario, presuntamente acosaba estudiantes.

Ante esta decisión Jennifer Pedraza, dio a conocer que en aras de ayudar, una entidad contra la violencia de género “atendería a las mujeres que se consideren víctimas del que será representante diplomático en Medio Oriente”, afirmó la representante.

De una manera inesperada, Navas Talero entró de manera abusiva y atrevida a despacharse contra Pedraza, donde dejó ver su lado más clasista y misógino al decirle que era ‘una vendedora de piñatas de pueblo’: “Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia señora no es un juego (sic)”, trinó el hombre, y atcaando a una mujer que solo busca proteger a las suyas, de una situación tan aborrecible como esta.

Este mensaje ahora lo ha llevado ser atacado en redes sociales y no lo bajan de ser un ‘viejo asqueroso’

Tanto colegas como cibernautas no toleraron las palabras del congresista. No solo fue desmedido su comentario, fue un ataque completo a la dignidad de la representante, y además sienta un precedente de como es el trato que reciben las mujeres en la política.

”Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende. Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Su comentario clasista y machista no nos intimida, le respondió ella. “Además, vender piñatas de bazar en un pueblo es un trabajo absolutamente digno que no me ofende para nada. Supérese”. le argumentó primeramente Jennifer, demostrando que no se dejó de las horribles palabras del señor.

Hasta la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió: “Increíble este nivel de bajeza. Fuerza querida Jennifer. Un abrazo”. Otro senador, Humberto de la Calle dio su opinión afirmando que: “Tengo la mayor admiración por Jennifer Pedraza. Ha mostrado liderazgo fresco, valor civil, conexión con el país nuevo. Representante a la Cámara ejemplar. Ojalá tuviéramos más como ella. No valen la pena los ataques producto de un desprecio irracional, absolutamente impresentable”.

Por el lado de los cibernuatas, estos fueron menos decentes y protocolarios para manifestar su inconformismo, y han descargado toda su rabia en el:

“Imagínate tú ser un viejo casi pensionado que ha vivido del estado toda su vida y tener el descaro de molestarse porque una mujer hace un reclamo sobre acoso. Asco dan los machos del congreso.”, “El Congreso está desacreditado por hijueputas como ustedes que tienen esa vaina como una tienda de la que solo sacan favores y aprovechan para acosar y presionar mujeres, qué bueno saber que al menos ya no lo pueden hacer con tranquilidad gracias a mujeres como @JenniferPedraz”, han sido algunos de los comentarios que han dejado en su contra.

Incluso, ante Caracol Radio, Jennifer Pedraza se manifestó por lo sucedido, afirmando que básicamente ese cambio del que tanto habló el gobierno que se iba a dar, en favor y apoyo a las mujeres, quedaron solo en palabras de campaña: