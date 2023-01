Feid: la estética ‘nea’ se impone hasta en útiles escolares

Feid se encuentra en estos momentos en su gira de conciertos más importante hasta el momento en su carrera. Bogotá tuvo la oportunidad de experimentar su espectáculo durante el mes de abril, y algo que ha dejado en claro es la manera en que posiciona su imagen ante sus fans y el público.

Con las salidas de sus últimos sencillos y materiales discográficos, el oriundo de Medellín no solo se ha posicionado como uno de los más escuchados a nivel nacional, superando nombres como J Balvin en materia de aceptación pública y fanáticos, su vestimenta y su adopción del color verde neón como su tono insignia, ahora lo ha puesto en el mapa de la escena y no hay quien le quite ese lugar.

Duante su show y toda la antesala, aparte de tener este tono de verde impregnado hasta en sus propias medias, lo callejero, lo urbano, su estilo caricaturesco y animado en los diseños y piezas gráficas del artista, sus gafas insignia con el logo de su pseudónimo ‘FERXXO’ y detalles inspirados en sus trabajos musicales estuvieron por doquier, y ahora estos mismos elementos han sido trasladados a otros ámbitos.

“FERXXO”: la unión entre Feid y Totto para el regreso a clases en 2023

Entre Feid y Totto han lanzado una colección capsula y exclusiva para este regreso a clases, donde lograron plasmar la esencia de su gira y su estética musical. Claramente su color verde es la estrella de esta capsula

Un llavero de las famosas gafas del artista, zonas que alumbran en la oscuridad y toques de color verde, característico de su proyecto musical. Con sus diseños, es perfecto para la vuelta a clases de quienes son amantes del artista o del reggaetón, tanto grandes como pequeños, disfruten de este lanzamiento especial por parte de uno de los exponentes más importantes en Colombia si del género urbano se trata.

Esta es una colección con unidades limitadas, las cuales están disponibles a partir del 12 de enero de 2023, en solo 20 tiendas TOTTO a nivel nacional y a través de los canales digitales de la marca, como Totto.com y Ventas por WhatsApp en la línea: 302 2200200