“Callen a esa loca”: Elizabeth Loaiza ahora reluce su homofobia contra Miss Universo

Primero fue contra los jóvenes del paro nacional, después se metió con Disney afirmando que sus caricaturas y películas infantiles ‘eran del diablo’. Los cibernautas están cansados de las opiniones ’poco aportantes’ que la mujer suele decir, y ahora para sumarle a su lista de polémicas, le han sacado a relucir la homofobia y la transfobia que sacó en una de sus más recientes opiniones.

La colombiana salió a expresar su opinión sobre el certamen por medio de sus historias de Instagram, y fue acusada duramente en redes sociales gracias a lo que dijo sobre el concurso de belleza ‘Miss Mundo 2023′. Dijo que no le prestó mucha atención a las ofensas que le llegaron y que siempre trata de tomárselos ‘con humor’.

Tras conocerse que Anne Jakapong Jakrajutatip es la nueva gerente del concurso, llamó la atención de Loaiza por una de las preguntas que se formularon durante el certamen.

“¿Como demostrarías que miss universo es una organización progresista?” Era la ultima pregunta en la edición 2023, demostrado que este concurso pasó de ser un reinado de belleza a una plataforma ideológica del progresismo global, todas las que participen deben ser progres.” dijo la famosa por medio de redes.

Además destacó que según ella, para el 2030 habrán muchos cambios progresistas en las distintas areas de la sociedad, resaltando el hecho de que una mujer transgénero compre el concurso de belleza más importante del mundo. Por su manera de expresarse, ahora la tildan de ser una ‘loca homofóbica’

Le preguntan a Elizabeth Loaiza si a ella le gusta ‘que la traten mal’

Las opiniones de Loaiza no suelen ser bien recibidas en redes sociales. Sus palabras siempre suelen crear indignación y suelen decirle en redes que a este punto solo lo hace para llamar la atención.

“Yo sabía que la vieja andaba con un cuento raro pero se pasan, entonces resulta que ya le quieren inducir la hija al lesbianismo aunque ella ama los gays. Culpa de otros siempre.”, “Jajajajaja, ojo con el fentanilo, miren las consecuencias en esta pobre mujercita”, “Mami usted no era la que andaba promocionando PCR chimborrios en pandemia (?) descarada” o tambien “Es tan falso al igual que tú sonrisa, tu culo y tus tetas. Jajajajaj ERES UNA ESTAFA AMOR”; entre muchos más

Ante esto, ella respondió a las criticas con de una manera poco favorable para ella: “Mucha gente me dice que soy homófoba porque no acepto al Miss Universo. He explicado muchas veces que no soy homófoba, porque mi mejor amiga es lesbiana, tengo muchos amigos gays”.

Según Elizabeth Loaiza, en 2030 el mundo tomará un camino más incluyente, donde no solo se aceptará el movimiento LGBT+, sino que la agenda global ira mucho más allá

Acusan de homofóbica a Elizabeth Loaiza. pic.twitter.com/fPfdsOJf2o — Colombia me gusta (@colombiamegusta) January 18, 2023

Elizabeth Loaiza afirma que Disney es obra del diablo y las burlas no paran

Ahora, Loaiza la ha vuelto a hacer y se ha ensanchado contra el último proyecto navideño que ha lanzado Disney: “Santa Cláusula: un nuevo Santa”. Todo, porque según ella, la película estaría enviando un mensaje a los niños de que adoren al diablo.

Esto, ya que, en una escena de la cinta, algunos duendes le dicen a Santa Claus, que lo quieren. Santa Claus es interpretado por Tim Allen. Para demostrárselo, cada uno de los pequeños seres tienen un letrero con una letra, y que al final se lee: “te amamos, Santa”.

Pero en realidad para la modelo esto significa otra cosa. y ella asegura que lo que el mensaje quiere decir es: “te amamos, Satán”. “Ahora solo se la pasan enviando mensajes satánicos y sexuales de frente” aseguró la mujer, y en redes le dicen que mejor ‘se medique’.