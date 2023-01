Alaban espectacular vestido de Mafe Aristizabal en Miss Universo

María Fernanda Aristizábal Urrea, Señorita Colombia 2019, fue la elegida para representar a Colombia en el Miss Universo 2023, y ahora los fanáticos del certamen tienen todas las esperanzas puestas en la candidata, para que sea ella quien se lleve la corona y sea la tercera colombiana en lograrlo.

Colombia ha tenido la dicha de traer la máxima corona a casa en dos ocasiones. La primera en el año 1958, cuando Luz Marina Zuluaga se llevó el título, siendo la primera Miss Universo colombiana; 56 años después, en 2014, Paulina Vega Dieppa fue al segunda en alcanzar este mismo título. De igual manera, muchas otras que han logrado las posiciones de virreinas han sobresalido en la industria nacional.

Ahora, a puertas del certamen, la colombiana es una de las favoritas al podio, y en redes alaban una de sus más recientes pintas, con la que aseguran que se llevará la victoria.

El vestido de Mafe Aristizabal que ha causado furor en redes

Hello in YELLOW ✨ pic.twitter.com/UOvo76aTCP — Miss Universe (@MissUniverse) January 6, 2023

La cuenta oficial de Miss Universe ha posteado un tweet en su cuenta oficial, y con esto se avivó más la especulación de que ella estaría entre las finalistas, por lo menos. Su espectacular atuendo ha sido el foco de atención y le ha traído centenares de elogios.

Y es que no es para menos, la Miss Colombia ha deslumbrado en más de una ocasión con sus impecables elecciones de looks, que la han llevado a ser un referente de belleza y estilo en el país. En esta ocasión vestido amarillo neon y plateado completamente cubierto en lentejuelas y brillos que realza el color de piel y de ojos de la modelo y candidata al certamen.

“Mafe Aristizabal es demasiado diosa no conozco a las otras miss pero estoy segura que ella se merece ese reinado”, “No hay chance de que no ganemos miss universo con mafe aristizabal es brutal lo bonita que es”, “Necesito que mafe aristizabal sea miss universo el 14 de enero o mi estabilidad emocional no va a ser igual”, entre muchos más, son las palabras de aliento y amor que le envían a Mafe Aristizabal.

Mafe aristizabal llegando pisando fuerte al #MissUniverse2022 merece esa corona ..Colombia — kevin ibañez (@kevir_ir) January 5, 2023