“Pobre criatura”: Epa Colombia aterroriza con su deseo de ser madre

Los seguidores de Epa Colombia están sorprendidos y al mismo tiempo preocupados con el aparente deseo que tiene la empresaria para este 2023.

Y es que a través de su cuenta en Instagram la también influencer asomó la posibilidad de expandir la familia y de tener un pequeño que le permita consolidarla en el plano personal, pues a su criterio, ya ella ha logrado mucho en lo profesional, por eso, su aparente intención será dar de qué hablar al momento de salir embarazada. Ante esto, más que felicitaciones y buenos augurios de que pueda lograrlo, esta mujer tan polémica solo recibió palabras de asombro y preocupación.

Sobre todo, porque ella ha demostrado que no es una mujer estable emocionalmente y por tanto, no la sienten preparada para dar ese paso tan importante de traer un niño al mundo. De ahí que las reacciones fueron muy diversas, pero la mayoría no la considera apta para esta nueva etapa que ella desea cumplir.

Epa Colombia desea ser madre en 2023 y le llueven las críticas

Toda esta especulación sobre que Epa Colombia desea ser madre viene dada luego de que publicara una imagen en la que se muestra cómo en el 2021, solo aparece la imagen de una persona que sería ella, luego en el 2022 se presume que apareció la pareja que tanto estaba esperando, ya que la imagen muestra a dos personas tomadas de la mano y para el 2023 ya se muestra a la familia consolidada con el hijo. Esto desencadenó una gran cantidad de comentarios, pero en contra de lo que sería el aparente deseo para este año para la empresaria.

“¿Se imaginan a Epa de madre?”, “Ojalá si es positivo este anuncia año mejor se ajuicia y veremos a una Epa Colombia con una nueva versión”, “¿Quién puede ser el papá? Creo que ni ella lo sabe”, “Pobre criatura”, fueron algunos de los comentarios que generó esta publicación en la que la mayoría no está de acuerdo con esta mujer que solo vive de controversias y no sabe cuidarse sola.