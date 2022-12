¿Le cayó mal la comida decembrina o está embarazada?: Andrea Valdiri esperaría un hijo de Felipe Saruma

Desde hace ya varios meses se ha especulado sobre la idea de que Andrea Valdiri podría estar ocultando una gran sorpresa para sus fans y para su esposo Felipe Saruma.

Y esto tendría que ver con la llegada del primer hijo del generador de contenido quien siempre ha demostrado que ama los niños y que sería muy feliz una vez que su pareja, la bailarina barranquillera, le confirmara esta noticia. Sin embargo, aún solo hay sospechas que se han ido incrementando luego de que se viera un poco abultado el vientre de esta irreverente mujer el día de Nochebuena cuando sorprendió a su amado al entregarle un costoso regalo.

Ahí, ella lucía una pijama con motivos navideños y unos zapatos deportivos y aunque esta prenda que constaba de dos piezas le quedaba muy ceñida a su escultural y curvilíneo cuerpo, se puede notar cómo en la parte baja se aprecia un pequeño abultamiento del que nadie ha hablado hasta ahora, sino sus fans quienes de inmediato señalaron que podría tratarse de un embarazo o que por el contrario ella ha abusado de la comida de estas festividades.

Andrea Valdiri levanta sospechas de embarazo

“Yo solo vi como que está embarazada”, “Andrea tiene barriguita de embarazadita”, “Está embarazada”, “Esa vieja está embarazada”, “Yo creo que esta mujer está embarazada, hasta hinchada se ve”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación en la que se nota a Andrea Valdiri un poco diferente y luciendo una barriga para nada plana.

Incluso, hubo quienes sospecharon de que la exótica bailarina no usara tacones a pesar de andar en pijama, pues ella no deja nunca de lado sus excentricidades, así como su particular estilo con el que siempre casa impresiones a favor y en contra. Además, muchos la llegaron a notar un poco inflamada o extraña, incrementando así los rumores de la posible llegada del primer hijo de Felipe Saruma.