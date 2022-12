“Ya agarró esa moda horrible de tatuarse”: critican a Carmen Villalobos por nueva imagen en su piel

A pesar de que Carmen Villalobos siempre ha demostrado que tiene mucho estilo, hay quienes no están de acuerdo que ahora más que nunca se sume a la onda de tatuarse cada vez que sienta que está cerrando un ciclo en su vida, porque de lo contrario, podría terminar como Yina Calderón o en el peor de los casos en La Liendra.

Y es que la protagonista de Hasta que la plata nos separe demostró que está más que nunca agradecida con la vida y con todos los momentos que le ha tocado vivir en los últimos meses del año en los que más allá de mostrarse feliz por haber pasado cada adversidad sentimental con actitud, también no han parado de llegar a su vida nuevos proyectos que la mantienen muy activa, emocionada y hasta millonaria.

Es por eso que ella no dudó en tatuarse en su espalda la palabra Gratitud, pero lo que nunca imaginó es que más allá de recibir elogios, hay quienes no están muy de acuerdo con las marcas que están haciéndose en su piel que para muchas resulta perfecta y que no merece “dañar” con este tipo de diseños indelebles.

Carmen Villalobos recibe críticas por su nuevo tatuaje

“No se vaya a hacer tremendo tatuaje, ahora resulta que es adicta a la tinta”, “ahora ya agarraron esa moda horrible de tatuarse, así empiezan tatuándose una palabrita después cuando menos lo esperan se tatúan todo el cuerpo”, “si sabes que eres agradecida cual es el afán de tatuártelo o por si se te olvida algún día”, “ahora se nos reveló la niña, no lo agarre por costumbre”, señalaron algunos internautas quienes fueron implacables con la nueva acción catalogada como rebelde de Carmen Villalobos.

Y es que hasta ahora, esta guapa actriz siempre ha sido considerada como un referente en estilo o en la moda, pues más allá de su actitud arrolladora, posee todas las cualidades para verse o lucir regia e impactante, tanto que la mayoría quiere adoptar o copiar su imagen de mujer cada vez más seductora. Sin embargo, hay quienes aún no le perdonan la imagen que ahora llevará por siempre en su cuerpo.