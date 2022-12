¿Otro ‘usted no sabe quién soy yo’?: a periodista no la dejan entrar a un bar y los quemó en redes

Muy indignada, en redes sociales una periodista de ‘La W’ dejó saber de una incómoda situación que vivió, gracias a su vestimenta, donde se le negó la entrada a un bar en la ciudad de Bogotá.

Por medio de su cuenta de Twitter, Catalina Suarez, quien presenta en la cadena radial ‘La W’ el segmento de ‘El oído de Cata’ manifestó la manera en que le negaron el acceso al bar llamado ‘Furia’, ubicado en la zona rosa de la ciudad de Bogotá por lo que llevaba puesto.

En la fotografía que Suarez montó a su perfil de Twitter, enseñó que para su noche de rumba había optado por un look sencillo y comodo, donde el punto de atención era su blusa blanca de malla y con mangas acampanadas. Ella afirma que sin razón alguna no la dejaron ingresar al establecimiento, y ella incuso los tildó de ‘payasos’.

“Llegué a un lugar y no me dejaron entrar en Bogotá por código de vestuario y no entendí jajajajaj cómo se visten ahora?? Además, una discoteca X se llamaba Furia… jajajajaj no entendí. Medio payasos!”

Llegué a un lugar y no me dejaron entrar en Bogotá por código de vestuario y no entendí jajajajaj cómo se visten ahora??

Además una discoteca X se llamaba Furia… jajajajaj no entendí. Medió payasos ! pic.twitter.com/HEubo7rnWn — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) December 4, 2022

Pero en redes no obtuvo la reacción esperada y le dicen qué ‘acate las reglas del lugar’

Si lo que ella buscaba era crear indignación, pues el internet le dio todo lo contrario, y ahora se han ensañado en su contra por hacer este comentario, y le recuerdan que, aunque a ella no le guste, los lugares privatizados se reservan el derecho de admisión. Si no la dejaron pasar, habrá sido con causa, afirman.

“No Catalina, no siempre tienes razón. Si un lugar privado o público tiene códigos de vestuario y tú no los cumples en ese momento no significa que ellos sean payasos, solo que tú no los conocías y no los compartes. Y además lastimaron tu ego. Un abrazo.”, “Yo creo que por código de vestimenta no fue, a pesar de que así que digamos bien vestida pues tampoco, debió ser que reconocieron que ud es Catalina al oido y ahí si es que ni al patio de las casas deberían dejarla entrar, esa energía paila suya, que cosita!!!” o también “Cata averigua más sobre el tema antes de hablar. Esto es ridículo.”, entre muchos más.

Con esa cara, el odió y la mala leche con que vives no me sorprende, falta que te den más amor https://t.co/ITnitRTQWQ — Omar Franco (@OmarFra34298876) December 4, 2022