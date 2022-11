La reina de la empatía: tuitera critica a mujer esposada en Jon Sonen por “no ir arreglada” a protestar

La marca de moda masculina Jon Sonen se encuentra pasando por medio de una crisis en estos momentos. Y es que tras conocerse que su local fue sellado mientras se adelantan investigaciones gracias a las presuntas irregularidades que se presentaron hacia los pagos de sus empleados, una mujer con su bebé fueron escoltadas a la fuerza fuera de la tienda, después de que esta entrara a al local a exigir sus derechos como empleada de la marca.

El caso que se presentó en la ciudad de Cartagena, a parte de hacerse viral en redes sociales despertó una ola de indignación contra la marca, demostrando además completa solidaridad con la victima de este insensible acto. De una manera humillante y reprochable, pues fue tratada de ladrona delante de su propio hijo y sacada como perro del reconocido centro comercial donde el local se ubica. Además, este hecho clasifica como un acto discriminatorio y clasista desde el punto de vista del que se le mire.

Si bien la denuncia ha puesto en marcha que varios ex empleados hayan salido a denunciar mas casos de abuso y falta de pagos que la marca cometió en años pasados, e incluso hasta el día de hoy, no todos tiene el sentido de la empatía completamente desarrollado, y una cibernauta se ha hecho viral en redes por su insensible comentario ante la situación de la empleada escoltada.

A traves de su cuenta de Twitter, esta mujer llamada Diana Muñoz envió un mensaje bastante desalentador ante lo que la mujer tuvo que vivir, y en redes le han caído encima por su falta de empatía y además, por opinar ‘de lo que no le incumbe’:

“A ver si aprendemos a vivir en una sociedad civilizada, si su empleador no le ha pagado la liquidación usted se emperifolla y va y contrata a un abogado o busca los servicios de un Consultorio Jurídico. Ir a hacerle escándalo a otros empleados con un bebé en brazos no es la vía.”, dijo la mujer, como si la víctima tuviera que llegar en vestido y tacones para poder reclamar lo que por derecho le pertenece: su salario. Además, con el abuso de exigirle que consiga un abogado, cuando muy probablemente sus condiciones socioeconómica no le permiten darse ese lujo.

En Twitter, no bajan de ‘absurdo’ su comentario y se ha vuelto viral en la red por ser una completa ‘abusiva’

En medio de la polémica que este hecho ha generado y de las palabras que la mujer decidió lanzar, se ha visto una enorme ola de descontento y burlas en contra, y Diana ahora es blanco de criticas, pues para muchos es inaudito que alguien se atreva a reclamarle a otra persona por como viste para protestar por sus derechos.

Otra cosa es que le hecho de que la señora haya dicho que no es ‘civilizado’ el ir con su bebé a la tienda, que termina por sacar a la luz su clasismo y su discriminación por la apariencia de dicha trabajadora de la marca.

“En una Sociedad Civilizada los empleadores le pagan a tiempo la liquidación a sus empleados.”, “Si claro, se emperifolla dice, CON QUÉ PLATA! La señora va con sus hijos porque no tiene ni en donde dejarlos porque le están robando lo de su trabajo! Lo del diario! En serio en qué mundo viven?”, “La señora lleva 2 años en procesos legales, fue a la Defensoria del Pueblo, interpone una tutela que falla a su favor. Lo que tiene en su poder son evidencias para demostrar. Ahora, ¿cómo no va a ir a reclamar a la tienda si pese a tener la razón NO LE PAGAN lo que es SUYO?”, o también “En una sociedad medianamente civilizada se paga la puta liquidación a tiempo. Mezquino quien no le paga a esta mujer desde hace dos años. Con una asesoría de un consultorio jurídico no se compran pañales ni leche. La invito a comer mierda por su poca empatía con otra mamá”, entre muchos más, manifestando su descontento ante las palabras de la mujer.

Se va ir de cabeza cuando se de cuenta qué hay procesos de 2010 que no han sido resueltos y los demandantes no han recibido un peso, lastimosamente el acceso a la justicia no garantiza el cumplimiento y protección de los derechos

Ejemplo claro de gente que opina desde sus privilegios.

Que ira me da esto.

Esta mandando a una señora que posiblemente no tiene ni para comer a que pague un abogado

Opina desde su comodidad y sus lujos

Maldita sociedad.