A Manuel José Chaves no le afecta el paso de los años sigue tan guapo y lindo como siempre Foto: Instagram @manueljosechaves

A pesar de que Manuel José Chaves comenzó desde muy pequeño en la actuación, no hay quien no lo olvide, pues marcó un antes y después en la televisión con su papel de Pablo en la famosa e inolvidable producción llamada ‘De pies a cabeza’.

Ahí este muy admirado y querido colombiano contaba con tan solo 12 años, resultaba muy tierno, conmovedor y lograba transmitir las más emotivas emociones a través de las escenas más conmovedoras y hasta divertidas de la historia que le dio el reconocimiento en la pantalla chica.

Pero, no todo quedó ahí, pues debido al inminente impacto que generó su habilidad ante las cámaras también llegó a convencer a los más exigente directores y realizadores, por eso no es de extrañar que también formara parte de ‘Francisco el matemático’, ‘La niña’, ‘El capo’, entre otras.

Manuel José Chaves y su nueva faceta lejos de las cámaras

Pero, lo que más ha causado sorpresa y hasta admiración entre los fieles seguidores de Manuel José Chaves es que éste luce casi igual hoy a sus 39 años a como era cuando tan solo tenía 12 años, pues conserva su imagen tierna, dulce, amable y tranquila. La misma con la que conquistó a todos y sigue deleitando a sus fans quienes a pesar de no perdonarles que ya no sigue en la actuación, sí está muy activo en Australia realizando otro tipo de proyectos más personales al lado de su esposa.

Su imagen de niño bueno persiste y con ella logró construir bases sólidas en el ámbito artístico en el que desde muy pequeño recibió reconocimientos por su papel de ‘Pablo’ en ‘De pies a cabeza’. Entre ellos se encuentran: ‘India Catalina’ y ‘Tv y Novelas’ a mejor actor revelación, en 1996.

Y aunque no fue sino hasta 2019 que siguió deleitando a todos tras su participación en la serie Bolívar, este lucía igual de guapo y atractivo para sus fans quienes admiraron y no perdieron de vista su interpretación como Julio Herrera en la que además de seductor, arrancó suspiros por su atractivo y belleza que está intacta como si no pasaran los años sobre él.