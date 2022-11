Lo dejó iniciado: la ‘robada’ que le pegó Esperanza Gómez a periodista

Por medio de redes sociales, un periodista lanzó una picante anécdota en la cual cuenta como trabajó de gratis para una de las actrices porno más importantes del país: Esperanza Gómez.

Según su anécdota el periodista Enrique Olmos trae a colación cuando le manejaba la página web a la actriz, ‘vivaesperanza’, además de su fanpage de Facebook y que a su vez daba ideas para el contenido de su cuenta de Instagram. Esto lo hizo durante seis meses, de enero a junio del 2016. Desafortunadamente afirmó que durante ese tiempo no vio un solo peso de ese trabajo.

Si bien su publicación no fue hecha con el tono de pasarlo como denuncia, lo contó como una experiencia que sin duda alguna le sirvió a futuro y de la que aprendió a darle valor a su trabajo.

¿Como se originó esta situación?

Enrique narra que tras renunciar a su empleo de ese entonces y vio por casualidad una entrevista de Esperanza, donde ella contaba que estaba próxima a lanzar una página web de variedades y entretenimiento. Sin reparo alguno consiguió el contacto del mánager de Esperanza, a quien le escribió un correo electrónico titulado “Fan de Esperanza quiere colaborar en el portal”. El mánager le respondió pidiéndole su información de Skype.

El mánager le solicitó una propuesta con un salario incluido, y tras algunas charlas se llegó al acuerdo de un pago de 1000 dólares mensuales por la producción, creación y sostenimiento del portal y sus contenidos.

Aunque las cosas no salieron para nada como Enrique lo esperaba

No todo fue color rosa para Olms, puesto que el mánager le dijo y fue muy claro en avisar que no recibiría sueldo hasta que la pagina no empezara a generar ingresos sólidos, alrededor de unos tres a seis meses según sus palabras: “Todo fue hablado por Skype y sin firmar un solo papel. Hoy pienso que era como si abrieran un restaurante y a los meseros no les empezaran a pagar sino hasta que el negocio diera plata. Yo acepté.”, afirmó el periodista en su texto.

“El primero de enero quedé nombrado oficialmente editor de vivaesperanza.com. Me sentía importante. Como si estuviese en un proyecto que tenía el éxito asegurado y que iba a ser grande. Además, era el trabajo soñado: no tenía oficina, no tenía horario, lo haría desde una playa si tenía internet y pagarían muy bien. Ya estaba pensando en lo que iba a hacer con la plata. No sabía si irme a mochilear Europa o estudiar una maestría”; explicó Olmos sobre su emoción ante esta nueva etapa laboral.

Por motivos de calendario, el lanzamiento del portal se iba posponiendo, ya que Esperanza había grabado con una importante compañía discográfica en enero, y estaban a la espera de ese material para lanzar todo en conjunto. Supuestamente vería la luz en marzo y la disquera había acordado ayudar con el manejo de redes sociales, pues ella iba a ser parte del portafolio de la disquera. Finalmente, el portal se lanzó a principios de marzo, pero sin lo de la disquera llegando a suceder.

Pero todo cambió a finales de marzo, y esto afirma el periodista sobre su salida del proyecto un mes más tarde:

“Desde finales de marzo el manager me venía diciendo que él quería echar a andar un “voz a voz” entre los fans de Esperanza, donde se hablara de su posible retiro del porno porque estaría inconforme con sus ganancias. Todo con el objetivo de promocionar su primera película en vivo que sería a mediados de 2016. Yo le conté que venía contactando periodistas para que me ayudaran con la publicación del rumor. A él le pareció bien lo que estaba haciendo.”

Ese 4 de abril, Olmos redacta un comunicado de prensa en donde dejaba muy claro que se trataba de un rumor, pero su error garrafal fue el haberlo firmarlo con su nombre, y adjudicándose el cargo de “Jefe de Prensa de Esperanza Gómez”.

Eso fue suficiente para que el resto de los medios expandieran la noticia y se volviera viral en Twitter, costándole su clara salida del proyecto meses más adelante. “Fue una bola de nieve que se salió de control” finalizó.