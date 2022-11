De las cejas tatuadas a lo natural: olvídese de pintarse la cara como en teatro kabuki

Las tendencias no solo se aplican a la moda y la ropa; el maquillaje, y hasta los procedimientos estéticos están permeados por estas.

De este modo, una de las tendencias que suele verse en el ámbito de la belleza es la forma en la que las cejas se enmarcan. Con el pasar de las temporadas, la manera en que las cejas ‘deben’ lucirse cambian constantemente. Han pasado de ser muy delgadas, a ser rapadas completamente, o dejarlas lo más pobladas y gruesas posibles, todo de acuerdo con lo que marque la pauta para ese ciclo.

Ahora bien, la tendencia que recién está empezando a dejarse atrás en la industria pero que hace menos de seis meses era un furor completo, era la micropigmentación. Este es un procedimiento estético de maquillaje permanente que consiste en insertar en la epidermis (la capa más superficial de la piel) pigmento, a través de pequeñas agujas, buscando corregir en varias ocasiones o mejorar determinados rasgos de la anatomía corporal.

Honestamente, las cejas siempre lucirán mejor al natural, porque si bien las tendencias van y vienen, los daños que sufre esta área del rostro pueden ser irreversibles, como puede que el cambio no sea notorio, sí, pero someter las cejas a la diversidad de procedimientos invasivos como la ‘micropigmentación’, puede traer afectaciones en el largo plazo, como la pérdida de folículos capilares en esta zona.

Pero la decisión de someterse a estos es totalmente respetable: después de todo, cada uno es libre de hacer lo que mejor crea conveniente para la satisfacción personal. Igualmente, no se puede negar que muchos se arrepienten después de un tiempo por ciertas modificaciones estéticas a las que se sometieron en el pasado; tal vez por el impulso de la misma tendencia o porque quien es esa persona, no es la misma que se hizo esa modificación. La gente cambia de opinión y de pensamiento constantemente, nadie se queda estancado en una misma apariencia y la necesidad de reinvención y lucir diferente siempre estará a la orden del día.

Para quienes creen que no hay salida, qué una vez que el daño está hecho y no existe forma de ser reparado, existe un centro especializado en la reparación y revitalización de esta área capilar en el rostro: “C.J Medical by Catalina Jaramillo”, el más célebre del país.

“La compañía se dedica a trabajar para recuperar y cuidar las cejas de sus clientes, recuperando su horma natural y dependiendo de la fisionomía del rostro en específico. Su ideal es resaltar la naturalidad de la misma, por tal motivo no se realizan tratamientos invasivos.”, afirma la creadora de la empresa.

Basándose en esta premisa, PUBLIMETRO conversó con Catalina, para conocer más sobre la importancia de no ceñirse a las tendencias y mantener las cejas lo más saludables y vitales posibles.

¿Por qué es tan importante tener las cejas naturales en estos momentos?

Las cejas naturales nunca van a pasar de moda. Si sus cejas son naturales las pueden lucir orgánicas y sin maquillaje. Si se rigen a las tendencias de moda que constantemente van cambiando, se pueden producir desgaste en los folículos y hasta la pérdida total de esos cabellitos.

Durante mucho tiempo existieron procedimientos muy agresivos para adelgazar la ceja, o hasta para tatuarla o sometiéndolas a maquillaje permanente. ¿Qué causa esto y como se puede reparar?

Nosotros que somos especialistas en cejas, tenemos un departamento médico que nos ayuda a cuidar de nuestras clientes. Se recomiendan unas terapias de revitalización folicular, en la cual la marca es pionera, para darle vitalidad al folículo, se recomienda hacerlo además de manera preventivo. Cuando la ceja se somete a un procedimiento de micropigmentación o los ‘tatuajes’, como se conocían anteriormente, queda muy maltratada, pero es posible ser removida con tratamientos láser.

¿Cómo ha sido el desarrollo de productos que ha hecho a la marca Catalina Jaramillo tan exitosa?

Todos los productos han sido desarrollados de manera específica a las necesidades de nuestros clientes. Primero, comenzamos con la ‘gota mágica’ que es para estimular el crecimiento, y fue a pedido de nuestras clientes, que cuando venían a visitarnos lo hacían por problemas de pérdida de vitalidad, y después del servicio existía la necesidad de mantener ese trabajo fijo y nutrido, por eso se agregó el ‘nutrigel’ a la línea. Para complementar, lanzamos el lápiz universal, que se ajusta a cualquier tipo de persona y su tonalidad de cejas.

Jaramillo ya cuenta con varias sedes y ha popularizado su lápiz de color universal, hecho para quienes se maquillan las cejas con su lápiz, o con su propio producto en forma cremosa. Incluso ha desarrollado un exfoliante, entre otros productos especializados.