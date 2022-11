El Joe: el biopic definitivo que ha llegado al cine de mano de la música

La nueva adaptación a la pantalla grande de una de las leyendas en la música colombiana ya está en salas de cine desde el pasado 3 de noviembre, y se trata de la vida de Joe Arroyo. Este largometraje, protagonizado por los colombianos Jhon Narváez y Angie Cepeda, y el argentino Martín Seefeld se titula " Rebelión: Joe Arroyo, el grito de un legendario”.

El tercer largometraje de ficción, dirigido por el también colombiano José Luis Rugeles, se inspira en el libro escrito por ‘¿Quién mató al Joe?’, escrito por el periodista Mauricio Silva, y con el guión de Chucky García, se busca homenajear la vida de este sonero, cuyo nombre completo fue Álvaro José Arroyo González, o el Joe Arroyo.

Así, la cinta muestra un viaje temporal por la vida de Arroyo, mostrando sus matices, luces y sombras por las que el cantante transitó durante su vida en los años 70, cuando saltó a la fama, hasta cuando se dio su fallecimiento en el año 2011.

De esta manera, y en aras de conocer más acerca de los protagonistas de esta historia, Nueva Mujer conversó con Jhon Narváez y Angie Cepeda para conocer más a fondo su preparación para esta cinta y el significado del músico en sus vidas.

¿Cómo es el abordaje de la vida del personaje en este largometraje, sus relaciones y cómo se construye su historia?

John Narváez (JN): La película está para darle una voz de integridad al personaje. Él hace parte de la memoria reciente del patrimonio cultural de Colombia, y la gente estaba acostumbrada a verlo en los escenarios, pero nos acercamos de manera más íntima a lo que sucedía en su vida privada. Las personas públicas viven una vida muy intensa cuando las puertas se cierran.

Angie Cepeda (AC): También al hombre detrás de la artista, pues dentro de su genialidad vive una vida compleja y con varios desafíos. Eso es lo que me gusta mas en la historia, que pudimos explorar las sombras que lo llevaron a ser el gran artista que era.

¿Si bien la película se basa en esos comportamientos privados, como se aborda desde el respeto basado en las controversias que lo rodearon?

JN: Nosotros nos acercamos con mucho respeto, porque para nosotros hace parte de nuestra vida desde nuestra infancia, hablo por ella y por mí. Ambos venimos de la costa y allí está muy presente la tradición de las fiestas y los carnavales; el Joe es casi que sagrado en la cultura caribeña. Por eso sabemos que él no era ningún santo, y todo fue desde un ángulo de respeto. Me cuesta hablar de los temas que se tocan en la película porque él no era ningún santo.

AC: Estuve leyendo el libro de Ricardo Silva, y ahí se encuentran muchos matices del personaje, entonces con la ayuda de una entrevista y algunas presentaciones me ayudaron a entender a este genio musical con todo el compromiso y la responsabilidad que se asume.

Además hay que tener en cuenta que es ficción, no es un documental. Cuando es ficción se inspira en la vida del artista, y si hay cosas que sucedieron es imposible relatar con exactitud. Este proyecto se vino realizando por casi 10 años y se le puso todo el corazón a la historia.

En mi caso yo hago de Mari, el gran amor de la vida del Joe. El tuvo más mujeres pero su corazón y esta historia se centran en su relación con ella. Mi intención jamás fue copiarla a ella, sino entender su esencia. Fue maravilloso poder hablar con ella y con sus dos hijas; escucharla relatar historias.

¿Qué retos tuvieron que afrontar en la interpretación de estos personajes?

JN: El hecho de tener que interpretar a un cantante. Yo soy un cantante aficionado, pero nunca había esperado que se volviera algo profesional tan rápido. No era algo que vi venir, porque mi carrera profesional en sí es muy corta. Sabía que tendría un protagónico, pero no dimensionaba la magnitud.

Ahora, ya que la película juega en su mayor parte con el tiempo, mi mayor desafío fue marcar la relación y sus estados a lo largo de la película. El rodaje se hizo en medio de la pandemia y por eso se buscó mucho ver como se daba la continuidad emocional precisa a la historia de amor de estos personajes.

¿Después del rodaje de esta película, que significa el Joe para ustedes?

JN: Para mí como cartagenero, es tremendo. El nació en cuna pobre y salió adelante con su talento de primera. El salió a recorrer el mundo con su música y eso es muy inspirador, viendo lo convencido que estaba de su talento y logró quedar entre los más grandes.

AC: Yo crecí con él, su música ha estado presente en momentos muy importantes de mi vida, en carnavales, en mi adolescencia, y hasta el son de hoy, incluso antes de hacer esta película. Ahora quede más empapada de subida y esta experiencia tiene un valor doblemente sentimental, y hará parte de mi vida siempre.