“Es gorda, debería dar ejemplo”: Secretaria de Salud de Medellín criticada por su peso al tomar cargo

Recientemente, la Secretaria de Salud de Medellin ha sido criticada de manera abusiva e injusta e redes sociales por su peso, y le piden que ‘de ejemplo’ por el puesto que ocupa actualmente.

Muy orgullosa, Milena Lopera anunció por medio de sus redes sociales que ella seria la encargada de continuar bajo la gestión de la secretaria de salud, y se comprometió a seguir dando lo mejor de si en su puesto. Desafortunadamente una cibernauta tuvo el descaro y el atrevimiento de atacarla, no solo a ella como funcionaria publica sino que además la humilló por su peso.

“Hoy asumo con orgullo el reto de continuar cuidando la salud de los medellinenses como Secretaria de Salud. Hemos logrado grandes avances y no pararemos, vamos a seguir trabajando con dedicación y esmero por la garantía del derecho a la salud en nuestra amada ciudad.”, escribió Lopera en su mensaje de agradecimiento.

La invitamos a que también cuide su salud, usted sufre de sobrepeso y está consumiendo productos ultraprocesados. Asuma el reto de dejar las azúcares y las harinas — Dianakat (@Dianakatkat) November 9, 2022

La respuesta que la funcionaria recibió en redes fue abusiva y desconcertante

Dianakat, nombre de la usuaria de Twitter, no tuvo nada mejor que hacer y le envió un abusivo mensaje a la funcionaria publica, cayendo en una completa discriminación de peso en contra de Lopera, y además se tomo el descaro de decirle que debería comer y qué no, como si ese fuera asunto suyo.

“La invitamos a que también cuide su salud, usted sufre de sobrepeso y está consumiendo productos ultraprocesados. Asuma el reto de dejar las azúcares y las harinas”, fue la innecesaria y gordofóbica respuesta de la internauta.

Inmediatamente los ataques en su contra no se hicieron esperar, y todos eran en defensa de Lopera, pues no es posible que se le esté condenado a un funcionario publico por su peso, y aún esta sociedad está muy atrasada para entender que el peso corporal no es opinion y tema de conversación de nadie.

“Diana, NO SE HABLA DEL CUERPO AJENO, NO SE HACE, es algo que ayuda a cuidar la salud mental de otros y de paso la tuya”; “Y a usted quien le dijo que podia opinar de cuerpos ajenos? Sapa”, o también “Grosera ! Vaya al psicólogo! Cómo se atreve a opinar sobre el físico de otra mujer ! Acaba de ganarse un cargo importante en la cuarta ciudad más grande de Colombia y tú qué haces por tu vida ? Cuéntame?”, entre muchos más.

y esta piroba hp q sabe, despeguela sapa https://t.co/Wndt5E0w59 — gata oficial (@ouusoffia) November 9, 2022

Así se ve la gordofobia. Estoy 100% segura de que si fuera una persona delgada nadie haría suposiciones sobre su estado de salud, nadie cuestionaría que fuera servidora pública del sector salud. ¿Las personas delgadas son siempre saludables? No, pero nadie nunca las cuestiona. https://t.co/IYGILPCA9U — Inés (@inesperar_) November 9, 2022

El peso corporal no es indicativo de opinion con nadie. El opinar de los cuerpos ajenos está mal y es algo que hay que eliminarse de raíz, porque así como muchos otros factores, el peso no es el reflejo de la capacidad productiva de una persona ni mucho menos.