“Él práctica la santería por eso no le hace caso”: critican reacción de Nicky Jam

A pesar de que Nicky Jam se convirtió en tendencia debido a la revelación de que su ex Génesis Aleska le hacía brujería para mantenerlo a su lado, éste al parecer se lo tomó a la ligera y por eso fue duramente criticado en redes sociales.

Y es que a través de un video que muestra a quien sería un hombre que no puede hablar y solo expresa sonidos para opinar sobre alguna situación y éste recibe bullying de su entorno, el exponente urbano dio respuestas a la noticia que se hizo viral y que fue motivo de chistes, memes y demás reacciones creativas de sus seguidores y haters. Incluso, éste lo tomó a broma escribiendo: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”.

Sin embargo, a pesar que la mayoría lo tomó como algo “divertido”, hubo quienes aseguraron que el intérprete de ‘Hasta el amanecer’ se tomó esto a la ligera y no ver la repercusión de ello. Incluso, hasta indicaron que no le prestó importancia, ya que él también hace este tipo de prácticas para conseguir lo que anhela.

Nicky Jam recibe fuertes críticas en las redes sociales

“Él práctica la santería por eso no le hace caso a lo que dicen de su ex”, “Parece que le da igual”, “Para mi solo se está burlando porque no funcionó lo que le hicieron”, “El práctica la santería por eso no le hace caso está protegido”, “Hasta ahora es que le está haciendo efecto la brujería”, “Ya solo le queda tomarlo en broma por que le dará pena ajena”, fueron algunos comentarios que le hicieron a Nicky Jam tras esta tan impactante revelación de su ex.

Ex de Nicky Jam le habría hecho brujería Fotos: Instagram @nickyjam @aleskagenesis

Y es que en cada uno de los videos filtrados en redes se aprecia cómo Génesis le pide a una “bruja” que le haga un conjuro al cantante para que solo funcione para ella y que éste no tenga ojos para más nadie. Con ello se desató el asombro y cientos de señalamientos en los que ahora reiteran que éste también recurre a este tipo de acciones para lograr sus objetivos.