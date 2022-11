Clara Chía se muestra incómoda ante “gesto de amor” de Piqué

Una vez más Clara Chía está en el centro de todas las críticas, pues ante cada aparición en público no hay quien perdone sus acciones, looks o hasta gestos.

Es así como, ante su presencia en el juego de despedida del Barcelona en el que su novio Gerard Piqué fue homenajeado, ella no podía faltar, pero lo que captó la atención de todos es que pocas veces se mostró cariñosa y que por el contrario era el exjugador del equipo culé quien se encargaba de siempre acercarla a él y demostrar con besos que está muy enamorado.

Y aunque la mayoría asegura que el español lo hacía solo cuando las cámaras de los paparazzis estaban encendidas, esto llegó a incomodar a esta estudiante de relaciones públicas quien ante cada abrazo se alejaba rápidamente de él y además se mostraba inquieta y que quería salir corriendo de ese lugar.

A Clara Chía no le gustan los abrazos de Piqué

Pero a pesar de ello, a través de la cuenta que fue creada en Twitter para defender el amor de Clara Chía y Piqué, publicaron un tuit que estuvo acompañado por una imagen en la que esta chica se muestra más molesta ante los gestos de amor de su novio quien parece estar obligando a que todo quede registrado en las cámaras y no queden dudas de que sí la están pasando bien juntos.

Totalmente de acuerdo con la persona que escribió esta historia de Instagram. Se la ve una mujer súper reservada y discreta, y sumemos también su perfecta sencillez. Todo eso la hace encantadora y mucho más



Esta imagen generó miles de comentarios en contra, pues en ella sugieren que la joven es “muy reservada” y por eso no le gusta estar mostrando estas manifestaciones inesperadas de amor, porque le resultan mejor en privado. Ante ello, los usuarios fueron implacables.

“No anda buscando cámara por qué nadie la quiere”, “Sí, tan discreta que salía con Gerard Piqué por la puerta trasera de La Travieza por la noche”, “Tan reservada que no se dio ni cuenta de la existencia de Shakira”, “¿Reservada?... creo que más es avergonzada.. bueno quién sabe si tiene conciencia o no, la gente de poca alma no tiene”, expresaron en redes.