“Más canta un pollo al horno”: critican nueva faceta artística de Jessica Cediel

Jessica Cediel ha demostrado que quiere explorar en varias facetas artísticas, pero lo que menos imaginó su fanaticada es que ahora probaría suerte con el canto.

Y es que al parecer esta modelo, actriz y presentadora estaría siguiendo los mismos pasos de su rival Luisa Fernanda W, quien anunció este 2022 que ahora, además de influencer, se dedicará como su pareja Pipe Bueno a cantar. Esto hizo que de inmediato surgieran una gran cantidad de críticas, así como señalamientos en contra, pues la mayoría considera, que si bien tiene buena voz, esta nueva faceta no es realmente su fuerte.

“Para cantar en el baño está bien”, “Pues como cantante mejor que se quede de presentadora”, “Muy linda, pero no”, “Pues más canta un pollo al horno... pero teniendo en cuenta la cantidad de talentos actuales lo hizo de maravilla”, “Como cantante presenta espectacular”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras esta revelación que se filtró a través de las redes sociales.

Jessica Cediel sorprende con su talento con el canto

Y aunque la mayoría de los internautas estuvieron de acuerdo con que Jessica Cediel no nació para el canto, no lo hace tan mal como Luis Fernanda W a quien parece que ella le está siguiendo los pasos. Esto también levantó especulaciones sobre que ella está queriendo captar la atención de su ex Pipe Bueno de quien ha recibido todo el apoyo desde que se conoció el duro proceso legal que atravesó por la mala praxis en la inyección de biopolímeros.

Sin embargo, pareciera que esta es una etapa o sueño que ella quería cumplir desde hace muchos años y que ahora es una realidad con la que incluso entró a los estudios de grabación para lanzar sus primeros sencillos que al parecer serán varios covers. Así se pudo notar a través de los videos que se colaron en las redes y que levantaron todo tipo de debate en contra de su nueva profesión.