“No sé cómo pasó, pero ya nació Domenic”: Luisa Fernanda W sorprendida por su inesperado parto

Luisa Fernanda W quedó atónita, pues ni ella misma imaginó que la llegada de Domenic, su segundo hijo con Pipe Bueno, se daría tan pronto.

A través de sus historias de Instagram la generadora de contenidos hizo el anuncio oficial de esta noticia que la llena nuevamente de ilusión y de alegría, sobre todo al cantante que no ha parado de admirar a su nuevo hijo, pues a tan solo horas de haber nacido, ya lo tenía entre sus brazos. Mientras que la reconocida influencer se encargó de hacer oficial este nacimiento que se realizó por cesárea.

“No sé cómo pasó, pero ya nació Domenic. Estoy en shock”, fueron las primeras palabras de esta también maquilladora profesional quien se había preparado para llevar minuto a minuto de este evento especial en su vida a través de las redes, pero esto se vio opacado por el inesperado malestar y el líquido amniótico que salió de forma inesperada.

Luisa Fernanda W aún no entiende cómo se dio su parto

“Como les parece que ya Domenic ya nació. En qué momento, no sé. Fue super rápido, yo estaba tranquila en la casa. De repente sentí que me salió un aguita, le avisé al doctor y me dijo vente ya para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea y ahí está: el papá con su hijo. Bueno, yo les dije que le iba a contar cuando naciera y ya. Gracias a Dios todo salió muy bien”. Esas fueron las palabras que ofreció Luisa Fernanda W ante el inesperado nacimiento de su segundo hijo.

Ante ello, los comentarios, así como felicitaciones no se hicieron esperar. “Muchísimas bendiciones a ese chiquitico”, “Qué alegría, bienvenido Domenic”, “Felicidades Luisa”, expresaron algunos usuarios y hasta personalidades como Daniela Arango.

Luego, el mismo Pipe Bueno se encargó de hacer su primera publicación con Domenic. “Y llegó nuestro otro tesoro...Domenic”, dijo el cantante, mientras que la madre de este pequeño expresaba: “Yo estoy como en shock todavía”, ante su inesperada llegada.