Carolina Cruz nunca lo imaginaría: su ex está saliendo con la mamá de James Rodríguez Foto: Instagram @lincpal

Hay quienes aseguran que tras un like de Instagram hay diversas interpretaciones, por eso se comenzó a comentar que Lincoln Palomeque, expareja de Carolina Cruz estaría demasiado interesado en la madre de James Rodríguez.

Todo ello viene dado luego de que los más astutos y minuciosos stalker de redes se percatarán que en la cuenta personal de Pilar Rubio hay más de un “Me gusta” de este muy polémico personaje que además guarda una especial cercanía con el futbolista. De ahí que hay quienes han sacado sus conclusiones de que éste estaría interesado en acercarse más a esta familia que al parecer le resulta muy atractiva sobre todo luego de que éste se separara de la presentadora.

Pero, por si fuera poco, los usuarios se percataron de que Palomeque ha estado muy activo en redes y no deja pasar una felicitación ante cualquier logro del deportista. Lo que se ha traducido para muchos como un interés inesperado y hasta sospechoso, pues ha sido muy constante en sus manifestaciones de afecto virtual.

Lincoln Palomeque es criticado por querer “enamorar” a la madre de James Rodríguez

Emoticones con aplausos en apoyo a James, así como cientos de likes en cada una de las publicaciones de la madre de James Rodríguez, dejan en evidencia a Lincoln Palomeque quien al parecer estaría dispuesto a salir y hasta coquetear con quien considera una de las mujeres más sexys.

Y es que Pilar se ha encargado de crear una comunidad muy numerosa que la admira y que la halaga por su belleza y por la manera tan evidente con la que atrae con sus poses y publicaciones tan seductoras. Además, hay quienes aseguran que el actor habría dejado a Carolina Cruz debido a la influencia que recibió de parte del jugador quien siempre lo invitada a muy sospechosas salidas y hasta viajes en lo que aparentemente habría conseguido a un nuevo amor.

Sin embargo, esta nueva acción solo ha recibido críticas y hasta duros señalamientos de parte de sus detractores y fans de la presentadora quienes no lo consideran apto para ella. “Uy no, ya no haya qué hacer para llamar la atención”, expresó una usuaria que lo descalifica y está en contra de su aparente “coqueteo” con Rubio.