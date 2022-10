El oscuro futuro de Piqué: lo que le podría esperar mientras Shakira se vuelve más exitosa

Durante los últimos meses Gerard Piqué no la pasado tan bien como aparenta con su novia Clara Chía, pues pese a mostrarse muy enamorado, en los negocios, todo va en decadencia.

Así se ha evidenciado en los reportes que se han hecho sobre sus empresas, pues Kosmos, que es uno de sus más prestigiosos imperios se ha visto perjudicado ante la masiva renuncia de sus empleados quienes están molestos con la desigualdad que hay desde que es pareja de la joven de 23 años quien también forma parte de la nómina y recibe más privilegios. Esto altera su normal funcionamiento de sus actividades, pero también han dejado ver que el deportista ha utilizado este negocio para otro tipo de actividades.

Y es que su empresa matriz se ha visto envuelta en investigaciones de parte de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el español uso capital y el nombre de Kosmos para a adquisición de 24 millones de euros desde Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa. Desde entonces, cada movimiento en falso que él realice, incluso junto con su actual pareja los podría perjudicar.

Piqué está en la peor etapa de su vida empresarial

Incluso, se conoció que uno de los grandes sueños de Piqué era la construcción de un lujosos hotel en Málaga, pero éste habría sido suspendido debido a inesperado hallazgos de unas tumbas de las que se desconocen sus procedencia. Pero, eso no es todo, pues se le suma que su estadía en el equipo culé pende cada vez más de un hilo, pues sus compañeros y hasta el director técnico no quieren tenerlo más como defensa, pues es cada vez más incompetente.

Mientras que su ex Shakira ha demostrado que ante el dolor se crece y no pierde tiempo para hacer de su sufrimiento una mina de oro, pues a tan solo semanas de su inminente separación, la cantante no dudó en ir al estudio de grabación para culminar lo que sería hoy el hit más sonado en el mundo como lo es ‘Monotonía’.

Sumado a eso ha recibido nominaciones a los premios Latin Grammy, así como Mtv con el sencillo ‘Te felicito’ y por si fuera poco goza del cariño y respaldo absoluto de sus fans que no la desamparan y defiende.

Por eso, no es de extrañar que personalidades como Carlos Antonio Vélez hicieran un ligero diagnóstico del futuro del español que no pinta nada bien y que lo estaría dejando en la bancarrota sino se hace responsable de sus actos y negocios.