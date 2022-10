Fans de Shakira revelan que Clara Chía le hace honor al tema ‘Monotonía: “es muy común y aburrida”

Una vez más Clara Chía es criticada fuertemente por los fans de Shakira. Y es que tras conocerse detalles de lo que será su nuevo tema ‘Monotonía’, más de uno aseguró que esta joven de 23 años es el vivo retrato de este desgarrador y polémico sencillo.

Y es que la mayoría considera que esta chica no ha sabido disfrutar su juventud, pues a su criterio, carece de estilo, no cuida su imagen y sobre todo, posee una actitud que no suele generar ningún tipo de atractivo ni mucho menos empatía con su entorno. Por eso, es que no han dudado en hacerse eco de miles de señalamientos en los que la han comparado con personalidades como Camila Parker, quien pasó de ser “la amante” del príncipe Carlos a la actual reina consorte de Reino Unido.

Comparan a Clara Chía con Camila Parker: “son las más odiadas” Fotos: Agencias

Con esto dejan claro que ambas, más allá de ser consideradas las culpables de inminentes infidelidades, poseen una actitud o personalidad muy similar, pues la mayoría considera que son “aburridas, nada elegantes y hasta muy comunes” como para ocupar el lugar que ahora poseen en sus vidas.

Clara Chía ahora es comparada con el tema de Shakira titulado ‘Monotonía’

“La ‘monotonía’ ahí la tenemos en una foto”, “En esta foto quieres parecerse a Shakira pero nunca podrá ser como ella... ella es única”, “Debe arreglarse para que se vea mejor”, “Aún sigo sin entender el por qué la eligió a ella”, “Esa chica para ser tan joven se ve muy común y aburrida”, estos son solo algunos de los comentarios que se han generado tras una publicación que aún le sigue dando la vuelta la mundo, sobre todo en las redes sociales.

Además, ella ha servido de ejemplo para que muchos hasta critiquen su forma de vestir, pues ha sido una de las apariciones en público con las que hubo quienes señalaron que tenía similitud con Shakira, debido a la manera en la que lució este camisero oversize que hasta fue comparado con una “funda de almohada”, por sus rayas en tonos pastel y que no le hacían verse arreglada.

Por eso, no es de extrañar que ante el tan esperado regreso de la colombiana a la palestra musical con un tema que promete dejar en evidencia lo mal que la pasó con el futbolista, sus fieles fans no tarden en escuchar bien cada estrofa para saber en qué momento echarle la culpa a Clara chía de todo lo que ha sucedido en la vida de la cantante y el español.