“El Botox embellece”. defienden a Daniela Ospina de las críticas que recibió de su rostro

Al natural y sin complejos. Así se mostró Daniela Ospina al ser muy criticada por los cambios que ha tenido en su rostro luego de haberse aplicado varias inyecciones de Botox.

A través de las redes sociales la también jugadora profesional de voleibol no dudó en despojarse de todo el maquillaje y hacerse una selfie en la que los usuarios no necesitarían hacer zoom, pues posó muy de cerca a fin de que sus haters puedan apreciar cómo ella está muy feliz con su rostro, sus cambios, así como demostrando que está muy a gusto con el paso del tiempo que ha sido muy bondadoso con ella.

Toda la polémica se originó una vez que la ex de James Rodríguez hiciera la dinámica de la famosa “Caja de preguntas” en la que e pidió a sus fans que la interrogaran o comentaran lo que se les ocurriera. Ante ello no faltaron las críticas de parte de un usuario que escribió: “Wayyyy too much botox. Sos ejemplo a seguir por muchas niñitas. Cambia muchacha. Todo eso te daña”. Ante ello, respondió de forma muy directa y desde ahí se originó la polémica.

Daniela Ospina respondió ante las fuertes críticas que recibió sobre su rostro

“Me levanto todos los días intentando ser mejor con Botox o sin Botox...Pocas cosas en mi vida me han dañado y lo que he hecho mal asumo 100% mi responsabilidad. Te la dejo por aquí, sin filtro solo maquilladita, así coqueta”, respondió Daniela Ospina al usuario que quiso demostrar que lo que está haciendo mal es algo dañino para ella y el mundo entero.

Pero, no todo quedó ahí, pues se originaron luego cientos de cometarios ante su magistral respuesta: “Envidiosos abundan, cambia niño”, “Que viva el Botox”, “Y que tiene de malo aceptar que el Botox embellece”, “Ella no es la primera ni la única que lo ha hecho”, “Yo la veo muy bonita”, fueron algunas de las reacciones que recibió la modelo que causó alboroto en las redes ante su sinceridad y manera de enfrentar a sus haters y a quienes la atacaron tan abruptamente.