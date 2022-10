¡Insólito! ahora comparan a Clara Chía con un “bulto”: más críticas para la novia de Piqué

Las críticas, duros señalamientos, así como las comparaciones, no cesan en la vida de Clara Chía, quien desde su “debut en sociedad” no ha parado de ser víctima de los usuarios en redes sociales, quienes no encuentran nada positivo que decir sobre ella.

Pero, lo que más sorprende es el ingenio con el que muchos usuarios han llegado a enfrentarla, bien sea por su aspecto, su cabello o hasta por las acciones que realiza con su novio Gerard Piqué. Por eso, no es de extrañar que ante la revelación de nuevas imágenes en las que se muestra parada en medio del campo de fútbol, mientras el deportista juega con Milan y Sasha, ella no fue captada con tal precisión, pero se puede apreciar que, más allá de interactuar con ellos, se mantiene distante y los pequeños la ignoran como si no hubiera más nadie con ellos.

Es así como los más fieles fans de Shakira no dudaron en reaccionar ante estas fotografías en las que la llegaron a comparar con un “bulto”, pues, la estudiante de relaciones públicas está inmóvil y sin disfrutar el momento con su pareja y los hijos que tuvo con la cantante que aparentemente odia.

Clara chía sigue recibiendo críticas insólitas

“No comparten nada juegan balón con su padre y esa ‘chimoltrufia despeinada’, desteñida, solo está de pie observando los niños no le hablan ni comparten nada con ese bulto”, “Que fea, toda fodonga, sin hacer nada”, “A esa mujer le falta alma”, “Sigo sin entender qué le vio Piqué a esa mujer sin gracia”, “Esto es lo peor”, fueron algunas reacciones que originó este encuentro y en el que una vez más Clara Chía es motivo de críticas, pero esta vez al parecer resultaron más insólitas, pues ya no hayan con qué objeto o personas compararla.

Sin embargo, luego de los fuertes señalamientos surgió la duda sobre si esta chica era realmente la novia de Piqué o si se trataba de la abuela, pues para muchos ese cuerpo de espaldas que se ve en la foto revelada por el paparazzi Jordi Martin, parece de una mujer muy adulta y no de la chica de tan solo 23 años que ha sido tan polémica desde que fue anunciada como la nueva pareja del futbolista del Barcelona.

Yo creo que Jordi se equivocó y confundió a la madre de Piqué con Clara de huevo. Vaya tremendo error. — Doris Elsa Gama (@DorisElsaGama1) October 12, 2022

