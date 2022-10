Critican a Shakira por no ser tan proactiva en el paro nacional Foto: Instagram @shakira

En medio del caos que vive Shakira tras revelarse ante el mundo entero su situación sentimental que la llevó a separarse completamente de Gerard Piqué, todos los ojos están puestos sobre ella y sus múltiples acciones.

Por eso, pese a que siempre ha recibido el apoyo de sus fans en este tema, usuarios en las redes recientemente cuestionaron el hecho de que ella se ha hecho eco y se ha mostrado muy sensible ante las protestas que han sucedido en Irán luego de la muerte Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años quien tras ser detenida por la policía fue vilmente golpeada hasta quedar en coma, solo porque presuntamente violó la ley que exige que las mujeres se cubran el cabello con un velo o pañuelo. Estas protestas nunca antes vistas en ese país del Medio Oriente han sido hasta ahora consideradas como una revolución femenina con la que muchos se han solidarizado.

Entre ellas destaca la barranquillera quien no dudó en apoyar esta situación que además ha sensibilizado al mundo entero, pero para algunos usuarios en redes esto no fue bien visto, pues aseguraron que mientras Colombia pasó por los momentos más duros de sus conflictos ante el paro nacional, la intérprete de ‘Te felicito’ se mantuvo ajena a esta situación, no comentó ni muchos menos publicó nada en su cuenta de Instagram generando así un poco de malestar.

Shakira no se solidarizó con su país en medio del paro nacional

“Mi corazón está con la familia de Mahsa Amini y con las mujeres y colegialas de Irán y todos aquellos que luchan por la libertad de expresión”, esas fueron las palabras que escribió Shakira en su publicación con la que más allá de ganar miles de likes con los que generó empatía ante esta situación mundial, también despertó el rencor entre algunos colombianos que aseguraron no verla tan proactiva ante el paro nacional en su país.

“Uy, Shaki, cuando en Colombia la Policía mató, violó y mutiló ojos en el Paro Nacional no te vimos “tan activista””, señaló un usuario en su red social en Twitter y ante esto se generó un fuerte debate. Unos a favor y otros tantos en contra de la barranquillera.

Uy, Shaki, cuando en Colombia la Policía mató, violó y mutiló ojos en el Paro Nacional no te vimos "tan activista". https://t.co/feKJ0hSGsU — Brian🌲🗣️📣🌎 (@PinoKiefer) October 10, 2022

“Ella no tiene ninguna responsabilidad de hacer algo por esos problemas. Cada individuo tiene que ver por si mismo. Y ella ya contribuye bastante a su país a través de su fundación. Gente como tú tan enojada solo ven lo que los demás no hacen”, “Pero, lo peor es que Shakira sí se pronunció esa vez. El nivel de desinformación es tan absurdo, que ni siquiera ven Twitter”, “Shakira es universal”, “Y todo lo que ha hecho Shakira por Colombia?! Que mal agradecidos son algunos, ya parecen los artistas que ni gracias le dan por haberlos expuesto a nivel mundial”, fueron algunas de las reacciones.