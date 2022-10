Catalina Gómez comienza a parecerse a Amparo Grisales por este criticado “look”

Una vez Catalina Gómez es fuertemente criticada por varios de los fieles televidentes de este espacio matutino en el que siempre sus presentadoras hacen gala de sus pintas para así marcar tendencia y mostrar su talento y belleza ante las cámaras.

Pero, pese a que la presentadora siempre ha gozado del cariño y respeto de su audiencia, se ha visto cómo siempre recibe algunos comentarios de sus haters en los que hacen referencia a su estilo al vestir, pues hay quienes han llegado a asegurar que ésta está siguiendo los pasos de Amparo Grisales al llevar prendas que no van acorde a su edad. Incluso, llegaron a asegurar que el vestuario en el que se aprecia con unos short de cuero negro y una chaqueta de mangas anchas con estampados de tigre en tonos fucsia bien podrían encajar si ella formara parte de una agrupación de música norteña y no para ese espacio que es para toda la familia.

Y aunque a sus 41 años ella luce muy regia y es digna de con el paso de los años lucir actual, los usuarios en redes reiteran de que ella debe cuidar su apariencia y que ésta debe ser un poco más conservadora y no tan reveladora, pues ella también es ejemplo a seguir para muchas de sus fans quienes se sienten a gusto con su estilo. Por eso, no hubo quien hiciera la molestosa comparación con la polémica actriz y modelo colombiana que a sus 66 años no deja de mostrar piel y no dejar nada a la imaginación con sus looks.

Catalina Gómez recibe fuertes críticas por su look

“Esa va ser la otra amparo Grisales”, “Ya es hora de que la renueven”, “Digan lo que digan se ve hermosa”, “Ella es muy linda”, son solo algunos de los comentarios que surgieron tras este look tan criticado por considerarlo inapropiado para el programa ‘Día a Día’, ya que merece ser usado para una noche de fiesta en discotecas o locales nocturnos. Aún así, Catalina Gómez optó por llevar este atuendo con actitud.

Sin embargo, ella ha demostrado que tiene mucha actitud y ha atinado con algunos atuendos que se han llevado toda la admiración de los televidentes quienes no dejan de halagarla cuando consideran que realmente luce regia. Un claro ejemplo de ello es cuando desfila trajes, así como prendas en jeans con las que destaca su figura, así como su deseo de verse y sentirse bien con ella misma.