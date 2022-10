VIRAL: Quiso mentir para ‘denunciar’ a policías y ellos ‘la boletearon’

En redes sociales se ha hecho viral rápidamente el video de una mujer, que por querer librarse de una multa de tránsito que le estaban haciendo, presuntamente por no usar los elementos de protección para conducir una moto, terminó humillada a la vista de todo el internet.

Además, en el video se puede observar que ella no era la unica persona a la que les estaban revisando sus documentos, ya que en el fondo se puede ver a más policías haciendo inspecciones de tránsito.

En el material audiovisual que se subió a Twitter, se puede ver a esa mujer diciendo que su trabajo que tan ‘arduamente hacia con sus uñas’ se estaba viendo interrumpido por este incidente.

Con lo que no contaba la conductora de motocicleta era que el policía que le estaba poniendo el comparendo, iba a salir a desmentir lo que ella decía en el video, y que terminó por dejarla mal parada.

Por mentirosa, quedó en ‘ridículo’, y las redes celebraron la acción del policía

Si bien el cuerpo policial constantemente es objeto de escrutinio público debido a las pésimas prácticas que la institución ha manejado en reiteradas ocasiones, en estas ocasiones los uniformados únicamente cumplían con su deber y labor: multar a quienes no hagan el adecuado uso de los elementos de protección y porten sus documentos vigentes.

Para infortunio de la mujer ella fue atrapada por hacer justamente lo contrario, y a pesar de que intentó librarse, sus mentiras terminaron por hacerla quedar ‘como una payasa’ solita.

En el video se observa como el agente de tránsito sale en camara y le dice: “dígale que va transitando sin casco, sin soat, y sin revisión, y que por eso se le hizo el procedimiento”, dejándola callada.

Sus mentiras lograron llegar hasta Twitter, donde no dudaron en ‘arrastrarla’, no solo por mentirosa, sino también por ser una mala conductora en la vía y no seguir las normas de tránsito.

“Si tienen para comprar moto sea del precio que sea. Tambien deben tener para comprar el casco y pagar todo lo que exigen por ley. No se debe romantizar la pobreza venga de quien venga. Si no quieren mantener a policías pues mantengan todo al día y respeten las normas viales.”, “Que chimba el agente... que pena pero hay que cumplir con la ley.”, “La ley hay que respetarla. Y respete también su vida por andar sin casco.” entre muchos más.

