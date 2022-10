Más polémicas y planes de venganza: paparazzi que sigue a Shakira tiene una foto contundente

Las polémicas no cesan en la vida de Gerard Piqué y Shakira, pues ahora Jordi Martin reveló en su cuenta de Twitter que esta semana revelará una fotografía que nadie, ni la misma cantante querrá ver.

Y es que este periodista se ha encargado de estar a la sombra de la intérprete de ‘Te felicito’, tanto que se ha convertido en el único paparazzi al que la colombiana le ha dado el privilegio de estar cerca de ella en los momentos más dolorosos tras el anuncio de separación con el futbolista. Sin embargo, a pesar de que él ha demostrado mucha fidelidad y respeto con ella, él mismo reconoció que la nueva fotografía que revelará muy pronto muestra algo que la colombiana no querrá ver.

De ahí que surgió una serie de hipótesis sobre ello y todo apunta a que Martin tiene el registro de una situación incómoda como que Clara Chía ya esté compartiendo con los hijos de estas personalidades y por tanto será una imagen que la mayoría repudiará debido al rechazo que se ha mostrado tener hacía esta joven de 23 años.

Shakira repudiará la nueva imagen que el paparazzi revelará

“La foto que nunca @shakira querría ver, esta semana verá la luz”, fue lo que escribió Jordi Martin en su cuenta oficial en Twitter y luego de ello se generaron cientos de comentarios. “Ya no nos importa. Queremos su nuevo sencillo, no drama, especialmente drama sobre sus hijos”, “Los pobres niños volverán a ver sus fotos en los periódicos. Creo que quedarse en Barcelona les irá muy mal”, “Está usando a sus hijos para que la hiena Clara Chía se vea bien”, “Ya me imagino los niños con la amante y Piqué, pero si no quieres que Shakira vea esas fotos ¿para qué las publicas?”, expresaron alguno usuarios en las redes.

La foto que nunca @shakira querría ver, esta semana verá la luz.. 👨‍👩‍👦‍👦 — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 9, 2022

Es por ello que se espera que esa imagen de la que tanto habla tenga que ver con la presencia de la novia del jugador del Barcelona con Milan y Sasha, momento que más allá de ser incómodo generará más odio o rechazo hacía esta chica que hasta ahora no ha demostrado que quiere congraciarse ni con los paparazzi ni mucho menos con los fans de Shakira.