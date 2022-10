La foto que desató aún más el odio que Clara Chía le tiene a Shakira

Es natural que exista un rechazo muy particular hacía Clara Chía, pero lo que nunca nadie imaginó es que Shakira, pese a su dolor por la separación con Piqué, aún mantiene contacto con sus padres quienes la admiran y guardan un especial afecto.

Es así, como surge una nueva polémica y roces entre la joven de 23 años y la colombiana, pues la reciente imagen que se hizo viral y deja ver a la cantante con su exsuegra de forma muy amigable, así como cercana, aseguran que ha desatado aún más el odio que la estudiante de relaciones públicas tiene hacía la intérprete de ‘Te felicito’. Y es que entre tantas especulaciones que han surgido sobre que los progenitores del futbolista habrían aceptado a esta jovencita al parecer no es del todo verdad, pues hasta ahora ella no se ha visto compartir con ellos como lo ha hecho la madre de Milan y Sasha.

Incluso, se conoció a través de las redes que Montserrat Bernabeu (madre del español), siente un profundo cariño por la artista, tanto que en medio del caos que viven actualmente ella se han podido ver, así como pasar momentos muy amenos para conversar sobre los pequeños y lo que está por venir ante la inminente pelea por su custodia.

Clara Chía odia cada vez más a Shakira

Incluso, se ha rumorado que hasta la fecha Clara Chía anda muy molesta con Gerard Piqué, pues éste no la ha mantenido informada sobre los pasos de Shakira quien tiene toda la libertad de visitar a sus exsuegros con quien mantiene una relación cordial y que quedó plasmada a través de una fotografía que no dudó en volverse en viral, pues demuestra de qué lado están los padres del deportista y revelan el por qué pese a los comentarios, ellos no se han visto posando al lado de la nueva novia que ha sido tan criticada por todos.

Shakira posa junto con su exsuegra y levanta rumores de que no aceptan a Clara Chía Foto: Instagram @shakixfan

De hecho, desde que la joven de 23 años conoció de este acercamiento se ha mostrado enojada con su nuevo amor al que parece que tiene dominado, pues desde entonces han tratado de no dejarse ver en público para que no noten que están pasado por una “crisis” debido a las preferencias o afecto que sienten los padres de Piqué hacía la colombiana. Esto incrementa más el odio de esta chica por la artista quien lleva toda la ventaja, pues es la madre de sus hijos.