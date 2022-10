¿Clara Chía y Piqué se casaron? Este detalle levantó sospechas entre los fans

La relación amorosa entre Clara Chía y Gerard Piqué estaría ya pasando a una etapa más formal y controversial, sobre todo desde que se han fortalecido los rumores de que esta feliz pareja ya se habría casado en secreto.

Todo ello viene dado, luego de que la joven de 23 años luciera un muy lujoso anillo que permitiría deducir que se habrían comprometido y por ende, ella que es especialista en la planificación, así como organización de eventos, se habría encargado de tener todos los detalles cubierto para esa fecha tan especial. Incluso, aseguran que todos los movimientos o salidas que ambos han realizado recientemente están vinculados con parte de las diligencias previas a este evento que los uniría cada vez más.

De hecho, los más expertos usuarios que se han dado a la tarea de indagar sobre la vida de esta estudiante de relaciones públicas, han confirmado que, en efecto, el anillo que la rubia lucía desde que fue captada en sus primeras fotos y en la fiesta de la boda del amigo del futbolista no iba a tono con sus atuendos tan criticados y que éste tenía todas las características de las que poseen estos accesorios de compromiso.

Aumentan los rumores ante posible matrimonio entre Clara Chía y Piqué

“Piqué no trae nada pero ella sí, además de su pancita, trae anillo de compromiso…bueno, no sabemos si de compromiso, pero no es un anillo que acompañe el vestido”. Esto fue lo que reveló el presentador de ‘Chisme no like’, Javier Ceriani a tan solo pocos días de que se conociera la identidad de la nueva novia de Gerard Piqué, sin embargo, luego de ello a Clara Chía no solo se le ha visto saliendo para realizar actividades muy puntuales, sino que además no ha dejado de usar “ese anillo” que captó la atención de todos.

Esto reitera la idea de que más allá del compromiso, la dulce pareja que se ha visto muy enamorada, pudo haber disfrutado de su Luna de Miel en París, pues ahí además de verse muy acaramelados, pasaron mucho tiempo a solas y alejados de las cámaras de los paparazzis quienes no escatimaron en mostrar las imágenes de ambos y en los que destacó la muy amplia sonrisa de la joven que nunca había manifestado tanta felicidad desde que es perseguida y criticada por todos.