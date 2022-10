¿Dónde está el escolta de Shakira?: luego de hacerse viral no se ha visto más con la cantante

A pesar de la polémica que gira en torno a la vida personal y profesional de Shakira en la que existen miles de conflictos relacionados con su estabilidad emocional, financiera e incluso familiar, las fieles fans de las cantantes se preguntan el por qué la colombiana no busca refugio y protección a través de los brazos de su guapo escolta.

Y es que desde que la cantante grabó el video del tema ‘Monotonía’ junto con el puertorriqueño Ozuna, surgió un revuelo que va más allá del fanatismo o admiración hacía estas dos figuras de la música, pues todas las miradas se concentraron en el muy misterioso, pero musculoso hombre que fue capaz de brindar seguridad durante el rodaje y que desde entonces no ha vuelto aparecer al lado de la barranquillera.

Por eso, tras hacerse viral por su galanura muchas se preguntaron el por qué ella sufría por un hombre que no es tan seductor como este muy elegante hombre que según algunas fans que se dedicaron a buscar su identidad en redes podría llamarse Joel Arauz y que posee un perfil privado en redes. Esto lo ha vuelto más interesante entre quienes apoyan a la artista.

El guapo escolta de Shakira desapareció

Luego de que este chico se volviera viral, más nada se supo de él, sin embargo, ante la insistencia de saber qué es lo que ha pasado con él y Shakira, sus fans que lo extrañan y suspiran por él se han preguntado en las redes si éste volverá a acompañarla en sus múltiples salidas, ya que muchas lo extrañan, ya que las ha enamorado, sobre todo por la imagen tan varonil y sobreprotectora que transmite al estar al lado de la cantante.

El sexy guardaespaldas de Shakira se roba miradas Instagram: @shakira

“Será que Shak nos escondió al guapo guardaespaldas”, “Lo queremos ver de nuevo”, “Es demasiado bello ese hombre, más que Piqué”, reiteraron las usuarias que andan tras la pista virtual de este hombre que les hizo expresar hasta los piropos más subidos de tono y que esperan que la colombiana haga caso de sus opiniones para que se de una oportunidad con este chico que es considerado como más atractivo y sexy que Piqué.