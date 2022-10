No es la primera vez que Iván y Andrés Cepeda son comparados o confundidos por el público. Y es que tanto su físico como su personalidad tiene una estrecha similitud que ha permitido que más de uno se llegue a imaginar que entre ellos hay un vínculo familiar cercano.

Pero, la realidad es que entre ellos no hay sino una amable relación en la que al coincidir en un mismo espacio no dudan en contar las múltiples anécdotas que han vivido una vez que hacen acto de presencia en algún lugar público e incluso en algunos de los medios de comunicación en los que no dudan en hacer chistes o comentarios en el parecido que ambos poseen.

¿Son familia? Aseguran que Iván cepeda y Andrés Cepeda tienen mucho parecido Fotos: Instagram @andrescepeda @ivancepedacastr

Y es que en una oportunidad que la periodista Vicky Dávila, invitó al cantante a su programa de radio ella no dudó en presentar con mucha alegría a gran parte del jurado del programa ‘La Voz Kids’ que la acompañaban en cabina, pero en un despiste involuntario ella los fue presentando y cuando le tocó el turno a al intérprete de ‘Besos usados’ ella se dirigió a él como si se tratase del senador reelecto por el Pacto Histórico.

Siempre son confundidos Iván Cepeda y Andrés Cepeda por su gran parecido

Pero una vez que se regresó de la pausa comercial, la periodista tuvo que hacer la aclaratoria que no se trataba del político sino de Andrés Cepeda, el cantante y jurado del reality de música infantil. Y aunque el momento no resultó incómodo para nadie, no es la primera vez que esto sucede y por eso ambas figuras se han tomado a la ligera ese tipo de confusiones, sobre todo porque quienes han podido verlos de cerca han podido notar que parece dos gotas de agua.

Ambos posee una fisionomía similar, pero lo que más sorprende es que ambos poseen el cabello con rulos, así como gafas de lectura, así como una barba que los caracteriza y que cubre gran parte de su rostro. Sin embargo, hay quienes aseguran que pese a su particular parecido, ambos son muy diferentes en su actitud, así como en su estilo: el político es más sobrio y ejecutivo, mientras que el cantante es mucho más bohemio en su vestimenta.