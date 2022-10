Tusa pareja en concierto de Jessi Uribe: una fan saltó a escenario y otra golpeaba la tarima

Descontrol total y despecho en su máxima expresión fue lo que se evidenció en el reciente show en vivo que ofreció Jessi Uribe y en el que demostró que sigue siendo el rey de la música ranchera popular colombiana.

A través de su cuenta en Instagram, el esposo de Paola Jara no dudó en inmortalizar ese momento en el que una fan saltó de la nada hasta el escenario en el que se encontraba su artista favorito que la recibió con agrado y con quien hasta permitió ser grabado mientras cantaba el tema “Ellas así son”. Luego de ello y tras hacer un gesto de que dejara tranquila a esta chica a uno de los guardias de seguridad, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ le regaló un fuerte beso y abrazo a esta chica que sorprendió a más de uno con su agilidad y por la manera tan impresionante con la que burló la seguridad.

Personalidades de la música como Alejandro Fernández reaccionaron con un like ante esta manifestación de cariño que le dio el público al artista y que además se tomó el tiempo de dejarlo grabado en su feed como agradecimiento del apoyo recibido por quienes siguen sus pasos y esperan largar horas para verlo interpretar sus éxitos. “Tremendo brinco pegó esa chica”, “Así lo recibiría yo si llega a mi casa”, expresaron algunas fans en las redes.

Jessi Uribe descontroló a sus fans con su talento

Sin embargo, esto no fue todo, pues luego de esta imagen que quedó para el recuerdo en la vida de Jessi Uribe y de la audaz fan, se puede apreciar cómo en el video hay una mujer que canta el tema, llora y golpea la tarima con tanto pesar que más de uno se preocupó por la tusa que tenía mal a esta seguidora que no se movió ni un segundo de la tarima que recibió varios impactos tras cada estrofa de los temas del artista.

“Lo más me preocupa es la que está pegándole puño a la tarima. ¿Todo bien?”, “Esa chica del final del video se ve que tiene una tusa de aquellas que matan … que pecao !!!!!!”, “La que sale a lo último sí que está sufriendo”, “Yo sería la que está golpeando la tarima con el alma herida jajajajajaja”, “Me me dicen de la mujer que le pega puños a la tarima esa si está sufriendo full”, fueron las reacciones que expresaron los usuarios en redes y que demuestran que quedaron preocupados ante la actitud de esa mujer que demuestra que no la está pasando bien, por lo menos en temas del amor.