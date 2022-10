“Se nota el Photoshop”: critican foto de Carolina Cruz luciendo un “extraño” traje de baño rojo

Recientemente la presentadora Carolina Cruz fue víctima de cientos de detractores que estuvieron en contra de su publicación en la que luce un “extraño” traje de baño rojo en el que deja poco a la imaginación, pero en la que deja evidencia, una vez más de ediciones que solo consiguieron “desfigurar” su imagen.

A través de su cuenta personal en Instagram, la también periodista y modelo posa de forma muy sensual, y deja ver que no le teme al qué dirán, sin embargo, no escatimó en hacer retoquitos que no pasaron desapercibidos, pues fue lo primero que todos notaron ante esta fotografía en la que además recibió cuestionamientos de parte de sus fans quienes aseguraron que a sus 43 años, a pesar de lucir regia, debe ser más recatada a la hora de exponerse.

Todo ello debido a que en la imagen ella además muestra parte de sus caderas en las que se aprecian unos diminutos tatuajes que también fueron motivo de comentarios por considerarlos sexys, así como seductores. Pero, más allá de eso prevaleció la intención de la colombiana por siempre editar partes de su cuerpo, tanto que hubo quienes indicaron en sus comentarios que más que amor propio, se trataba de amor al Photoshop.

Carolina Cruz es criticada por abusar nuevamente de filtros y ediciones en sus fotos

“El rojo le queda raro”, “En la parte de abajo se ve mal el vestido de baño”, “Se nota el Photoshop”, “El traje de baño se le ve raro, pero por tanta edición”, “Que pesar que le ponga tanto Photoshop a una foto, creo que ella no tiene necesidad”, fueron algunos de los señalamientos que hicieron algunos de los seguidores de Carolina Cruz quien no es la primera vez que hace de las suyas para verse regia en sus redes sociales.

Y es que la presentadora ha sido duramente criticada hasta cuando realiza las dinámicas de la “Caja de preguntas”, en las que al responder ante la inquietud de sus fans ella no duda en hacer uso de filtros que hasta le desaparecen partes de su rostro. Esto sucedió recientemente, pues muchos la criticaron al ver cómo por momentos su nariz más allá de lucir muy perfilada, casi se desvanecía entre los efectos que utilizó para interactuar con los usuarios.