¿Es aguantadora o masoquista? Laura Acuña estaría de nuevo con Rodrigo Kling

Mucho se ha dicho o especulado sobre la situación actual amorosa de Laura Acuña, pero pocos se han atrevido a indagar sobre ello, sin embargo, a través de una dinámica durante la entrevista que le realizara al actor Francisco Bolívar, éste, sin darse cuenta destapó lo inimaginable: que la presentadora mantiene su relación con Rodrigo Kling.

Y aunque el millonario empresario joyero ha sido una de las parejas más estables que la colombiana ha tenido, también es cierto que ha sido una de las más polémicas, pues éste estaría involucrado en el lavado de activos y esto la estaba perjudicando notablemente, razón de sobra por la que ella tomó la decisión de separarse de él, sin embargo, una fotografía la delata, así como sus más recientes declaraciones en las que aseguró que sigue con pareja.

A través de su programa “La sala de Laura Acuña”, la presentadora mantenía una amena conversación con Bolívar, pero luego de unos minutos hicieron una dinámica en la que se generó el siguiente diálogo: “¿Tiene esposo, Laura?”, dijo el actor. “Sí”, respondió Acuña. Acto seguido, el invitado respondió: ”Perdón, mi señor”.

Laura Acuña sorprende a sus seguidores al revelar que tiene pareja

Ante esta pícara confesión que surgió de la nada entre Laura Acuña y Francisco Bolívar, más de uno pudo constatar que la también abogada no solo está con su exesposo y padre de sus hijos, sino que también se siente tranquila en medio de la compleja vida que éste lleva debido a las múltiples acusaciones que recaen en su contra.

Además, recientemente Laura fue vista en una foto al lado de una aeronave privada en la que muchos aseguran pertenece a su esposo con quien realiza viajes constantemente, pero pese a que esa imagen logró filtrarse en las redes ella no ha dado ningún tipo de declaración sobre ello, pues entendió que lo mejor es y será siempre mantener su vida personal no solo privada, sino blindada, ya que así se libra de los cuestionamientos o críticas sobre si lo que está haciendo resulta positivo o no para su familia.