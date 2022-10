Critican a Catalina Gómez por ‘su falta de estilo’ al usar polémico buzo rosado

Catalina Gómez no la tuvo tan fácil, pues tras su reciente aparición en el matutino ‘Día a Día’ fue duramente criticada por los usuarios del programa quienes no estuvieron de acuerdo con uno de sus looks.

Ante las pantallas, esta tan querida presentadora lució un buzo rosado con amplios corazones en blanco que no gustó a la audiencia por considerarlo poco adecuado o ajustado a su estilo, que incluso para muchos es escaso, pues consideran que ella no suele poseer la actitud para lucir bien ante las cámaras. Además, este atuendo fue combinado con un jean bota ancha y en tono nevado que no le favoreció por completo, pues su estilizada figura se vio opacada con estas prendas.

“La verdad no me gusta como las visten, les falta estilo”, fue el comentario que desató el debate entre los usuarios quienes consideran que la producción del programa debe elegir un mejor vestuarista, pues hay looks que no van acorde con la personalidad de las animadoras que a diario cautivan no solo con su personalidad o talento, sino también con sus atuendos que, algunos, marcan tendencia.

Catalina Gómez es criticada duramente por su look

Hasta ahora el polémico buzo rosado ha sido una de las prendas que más ha deslucido a Catalina Gómez, pues en semanas anteriores ella había sido halagada por sus seguidores quienes reiteran que a sus 41 años, la presentadora luce cada vez más regia e impactante, así como glamorosa.

Una muestra de ello fue cuando hace tan solo unas semanas lució un top blanco que acertadamente combinó con un jean que sí definían su cuerpo, así como una chaqueta corta en tono beige claro que encantó a sus fans quienes no dudaron en halagarla y dejar ver que es la consentida de sus televidentes quienes están atentos a sus pasos, así como a su imagen.

“Ella siempre se ve muy linda”, “La máxima expresión de la belleza”, “Linda, linda Cata ella siempre angelical”, “Definitivamente este look sí le sienta bien”, fueron los señalamientos y buenos comentarios que recibió en esa oportunidad en la que aseguran sí le benefició el atuendo.