“¿Será que ahora sí se enamoró Maluma?”: reaccionan por el beso que le dio a su novia

Al parecer la relación entre Maluma y su novia Susana Gómez va viento en popa, pues luego de que manejara su relación con total privacidad, se ha notado que ya no tiene filtros a la hora de expresar sus sentimientos.

Eso quedó evidenciado en la reciente entrega de los Premios Billboard en los que el cantante estrenó su más reciente sencillo llamado ‘Junio’. Ahí hizo gala de su talento en escena y al terminar no dudó en bajar de la tarima y acercarse a su novia a quien le dio un apasionado beso delante de miles de espectadores que estaban muy atentos a esta gala musical.

Luego de ello se desataron cientos de comentarios en los que la mayoría aseguraba que el colombiano se ve más enamorado que nunca y ya no teme de expresar sus sentimientos en público, pues está cada vez más cariñoso y expresivo con su chica. “¿Será que ahora sí se enamoró Maluma?”, “Divino así deberían ser todos, demostrar amar disfrutar de su pareja o para qué la tienen entonces”, “Que bonito ojalá sigan así de enamorados y les dure por siempre o que hasta donde les dure sean muy pero muy felices”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras esta demostración de amor que se está haciendo cada vez más continúa o evidente en las redes sociales.

Maluma expresa su amor abiertamente

Esta no es la primera vez que Maluma le “roba” un beso a su novia Susana, pues en publicaciones anteriores se puede apreciar cómo éste además de hacer más evidentes sus expresiones o manifestaciones de amor hacía esta chica que ha sido bien vista por sus fans, no ha dudado en involucrar a la joven en cada una de sus promociones musicales en las que derrochan amor, espontaneidad, así como complicidad aunque existan detractores que piensen lo contrario.

“No me convence Maluma”, “La chica se siente incómoda con sus acciones”, “Se ven lindos, pero ojalá no sea ella una más del listón”, “Como no está pegao’ le toca hacer shows ahora con la novia”, fueron algunos de los duros señalamientos que recibió el cantante ante cada manifestación de amor que aunque tiene a muchos emocionados con la idea de que encontró a su pareja ideal, también existe un grupo al que no le convence tanta espontaneidad de su parte.