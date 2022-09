Juan Diego Alvira es todo un ‘influencer informativo’: el nuevo trabajo le cambió la vida

El periodista Juan Diego Alvira ha demostrado que todo cambio siempre será para bien, pues desde que renunció a Caracol, éste no ha parado de mostrar cada uno de sus trabajos que ahora pueden encontrarse a través de las redes sociales.

No en vano, ya hay quienes lo han calificado como el nuevo ‘influencer informativo’, pues casi a diario expone reportajes o casos que el mismo elabora para la Revista Semana, lugar que le ha sentado muy bien, pues no ha parado de trabajar con más energía, tanta que hasta aseguran que era lo que necesitaba, pues al parecer ya estaba hastiado de no ser tomado en cuenta y de no poder salir tanto a la calle para realizar sus investigaciones como lo hace ahora.

Incluso, desde que comenzó su nueva etapa laboral su cuenta de Instagram está cada vez más activa. Ahí se puede notar el cambio que ha hecho no solo en lo profesional, sino también en su apariencia, pues ya no porta trajes rígidos y que lo hacían ver muy formal debido a su estilo, sino que está más casual, relajado y dispuesto a siempre sorprender a su público con cada unas de sus nuevas cápsulas.

El periodista Juan Diego Alvira está más feliz y activo que nunca

Esto es algo que ha agradado a sus fieles seguidores, pues más de uno ha aplaudido el hecho de que Juan Diego Alvira esté muy presente brindando buenas noticias o mostrando los acontecimientos más crudos que permitan tener una solución a través de la exposición continúa que ahora hace a través de sus redes sociales y las de su nuevo trabajo.

Con su aporte ha logrado encontrar soluciones y ya no posee tantas críticas como las que solía recibir cuando estaba en Caracol, pues ante cada salida en busca de la información siempre ocurría un percance que lo dejaba mal parado debido a su poca experiencia en calle y el manejo de sus fuentes quienes, a veces lo contradecían en sus investigaciones.

De hecho, fuentes cercanas al periodista, aseguraron que ahora más que nunca siente que está en la mejor etapa de su vida, pues en su nuevo sitio de trabajo le han dado rienda suelta a sus ideas y suelen aprobarle cada propuesta con la que se ha lucido hasta ahora y es algo que sus fans agradecen, pues anteriormente estaba agotado de la cotidianidad y de no ser tomado en cuenta para otro tipo de proyectos, así como del agotador horario que debía cumplir y que no le permitía desarrollar otro tipo de labores.