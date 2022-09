Resignificando la belleza con quienes más lo necesitan

Los cánones de belleza han venido cambiando en los últimos años y para mejor. No se puede discutir que atrás quedaron los días en los que los rostros blancos y los cuerpos delgados prevalecían ante los demás, y la industria de la belleza ha caído en cuenta de la importancia de que cada cuerpo y cada tono de piel es hermoso, importante y querido.

Lastimosamente, esas antiguas visiones no han dejado de hacer eco hoy en día, y si bien se han dado pasos gigantes en una industria tan segregadora, los estereotipos se mantienen en varios círculos, lo que causa que aun existan muchas mujeres que no son capaces de reconocerse con atributos. Esto, porque no son los modelos que ven en las redes o en la televisión, por eso es importante reforzar que la belleza es individual, y más, en poblaciones donde más se necesitan.

Por eso, Natura, una marca que se ha caracterizado por apuntarle a poblaciones diversas en sus campañas, comparte experiencias con fundaciones que necesiten visibilidad, y reuniendo talentos que puedan aportar desde sus oficios. Así, para esta tercera edición de la campaña ‘Está de moda regalar sonrisas’, se organizaron algunas actividades con el fin de reforzar la importancia del amor propio.

'Está de moda regalar sonrisas', evento social de Natura (Camilo Giraldo - @camilogiraldofoto/Camilo Giraldo - @camilogiraldofoto)

A lo largo de los años, la marca se ha dedicado a crear programas en el que se incentive a las personas a participar de acuerdo con sus capacidades. Por esta razón, las actividades giraron en torno a un ambiente lleno de conciencia del papel femenino en la sociedad.

En esta ocasión, el tema central fue el empoderamiento femenino. Por esta razón la fundación escogida fue Alas Cinco, ubicada en Soacha, que a su vez tiene un programa sostenible que incentiva la formación de las mujeres cabeza de familia en situaciones de vulnerabilidad económica.

Además, esta contribuye al empoderamiento y a la empleabilidad de estas mujeres; el programa productivo tiene como fin la producción de una granola artesanal que contribuye en tener una alimentación balanceada; uno de sus aportes es contribuir con la autosostenibilidad de la organización.

Desde temas como el bienestar y conciencia del amor propio, Natura y la influencer y CEO Diana Lemus estuvieron presentes apoyando la actividad, que además contó con algunos detalles enviados especialmente por parte de la marca, para hacer de esta algo mucho más especial.

'Está de moda regalar sonrisas', evento social de Natura (Camilo Giraldo - @camilogiraldofoto)

A su vez, en el conversatorio dirigido por Lemus se trató el tema de la importancia de darle un toque de color a los días a través del maquillaje, y de cómo el simple uso de estos productos, combinados con la mentalidad de que la belleza, a pesar de ser subjetiva puede ser realzada aplicando color en los labios o haciendo más cálidas las mejillas con ayuda de un rubor, pueden ser un motor para resaltar los mejores atributos individuales. Posteriormente, se pasó a la práctica, donde las asistentes a este conversatorio recibieron consejos de belleza y ellas mismas los probaron aplicando diferentes técnicas que se les enseñó.

Igualmente, se habló de emprendimiento con la ayuda de herramientas tecnológicas que están a la disposición y facilitan el comercio, como las ventas de productos o servicios a través de medios digitales.

De la misma manera, las niñas de la fundación también tuvieron su respectivo espacio de esparcimiento y lúdica, donde se les otorgó la oportunidad de expresar toda su creatividad. Esto, a través de la pintura un mural y de una mándala.

“Cambiar el mindset de un niño con una palabra o un gesto de amor, es sembrar un futuro lleno de colores”, afirmó Diana, líder de esta iniciativa al momento de afirmar por qué la presencia de las hijas de las mujeres que asistieron era valiosa para esta actividad, que buscó traer belleza a través de gestos sutiles, pero poderosos en el impacto de muchas mujeres que tendrán más herramientas para verse al espejo y repensar su propia belleza.