Ahora sí parece cierto: aseguran que Clara chía sí estaría embarazada de Piqué

“Se vistió con la funda de la almohada”: siguen las críticas hacía el look de Clara Chía Fotos: Agencias

Desde que Clara Chía apareció en la escena pública, más de uno se ha volcado en desacreditar a esta joven de 23 años que llegó a la vida de Gerard Piqué para darle un nuevo giro a su vida amorosa que ha sido tan criticada y cuestionada por quienes están en contra de ella.

Por eso, desde que se revelaron las primeras imágenes en las que se mostraba tomada de la mano del futbolista, todas las miradas recayeron sobre su vientre, pues más de uno llegó a pensar que esta relación se había ocasionado por el posible embarazo de la estudiante de relaciones públicas que logró derrumbar a Shakira de su lugar para quedarse con todo lo que ella había conquistado con su arrolladora personalidad, belleza y empatía con su público.

Pero, todo quedó desmentido luego de que fuentes cercanas a esta chica revelaron que no era cierto y que además la nueva novia del español estaba muy molesta por este rumor que justificaba el por qué éste estaría a su lado. Sin embargo, las nuevas imágenes que se filtraron en redes y en las que se muestra a la feliz pareja paseando en patineta por París vuelve a levantar las sospecha de que ahora sí estaría embarazada.

Clara Chía estaría embarazada de Piqué

A criterio de los seguidores e incluso haters de Clara Chía, ella podría ahora sí, estar embarazada, ya que constantemente usa ropa muy holgada con la que trata de ocultar lo que sería un posible estado de gestación. Incluso, en las nuevas imágenes se puede apreciar como de nuevo esta chica que además ha sido criticada por sus looks, luce ropa muy amplia que esconde su cuerpo. En la foto se aprecia cómo lleva unos pantalones muy holgados, así como una chaqueta de cuero que pareciera no ser de su talla, ya que no deja ver su figura.

Esto ha generado muchas expectativas, porque además hasta su actitud cambió, ya que se muestra más feliz y dispuesta a enfrentar a los paparazzis con quienes no se la lleva tan bien, ya que suele huirles sin mediar palabras. Solo queda esperar que el tiempo confirme que su vientre está en constante crecimiento y que la relación de ella y Piqué definan el futuro de su relación que al parecer va viento en popa y a la espera de un tercero a sus vidas.