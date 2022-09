Jessi Uribe enciende las redes: esta vez lo atacan, pero a piropazos por su ‘delicioso cuerpo’

Aunque no es santo de devoción para muchos, Jessi Uribe es uno de los artistas más deseados de Colombia. Instagram @jessiuribe3

Jessi Uribe por fin pega una. Y es que en esta oportunidad, el cantante causó alboroto luego de que publicara unas fotografías en las que se muestra sin pantalones y sentado en un sofá de su casa.

Con ello, dejó ver que su cuerpo, y en especial sus piernas, además de estar muy bien tonificadas, han sido bien trabajadas en sus sesiones de gimnasio o través de sus prácticas de fútbol que suele mostrar en su cuenta de Instagram, pues lució provocativo, y para muchas, un tanto “delicioso”, tanto que recibió miles de piropazos hasta subidos de tono con los que rescata su popularidad que ha sido tan golpeada en los últimos meses tras rumores de infidelidad.

“La piernas que necesitan mi cama”, “Que hermosas y ricas piernas me encantan papacito”, “Estas demasiado bueno”, “Huy eso si esta precioso rico, sabroso y delicioso”, “Que hombre tan lindo”, “Que papacito”, “Dios te bendiga papi chulo”, fueron algunas de las expresiones que surgieron tras la publicación de estas imágenes con las que el esposo de Paola Jara se reivindica con su fanaticada.

Por fin Jessi Uribe recibe halagos de sus fans

Pero esta no es la primera vez que Jessi Uribe sorprende con este tipo de imágenes, pues hace tan solo unos días, publicó otras fotos en las que posa elegantemente vestido previo a un show y derrochó elegancia, tanto que hasta hubo quienes agradecieron que no usara la ropa tan apretada o ceñida al cuerpo, ya que se veía diferente a cómo ha lucido en otras presentaciones en las que ha llegado a exagerar con su vestimenta y no dejar nada a la imaginación.

Sin embargo, para sus fieles seguidoras, estas fotos, han sido “superiores”, pues lo hacen ver muy provocativo, seductor, pero sobre todo dispuesto a rescatar a su público que lo ha visto golpeado tras tantos señalamientos debido a sus actitudes en algunos conciertos, así como en su vida personal en la que ya no demuestra la intensidad de su amor hacía su esposa Paola Jara.