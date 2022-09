“Francia Márquez es un simio”: palabras de odio de mujer uribista en marcha se hacen virales

Que como ciudadanos hay derecho a marchar, en el gobierno de Petro eso se garantiza. Pero lo que más sorprende es ver por qué muchos marchan. Una ciudadana se hizo viral por tratar de “simio” a Francia Márquez y por decir que “todos los negros roban”.

La señora, ya mayor y muy enojada, fue interpelada por alguien que fue a cubrir las marchas. La señora gritó: “Ay, pobrecito el simio ese, que porque se consiguió un millón de votos ya se cree la más berraca”. Todo, en forma muy eufórica.

“Los simios gobernando”.

Le preguntan si se refiere a Francia Márquez y ella dice que sí. Le preguntan el por qué y esta responde:

“¿Qué educación puede tener un negro?” Y reafirma que son los que “más roban y matan”.

La joven prosigue con el cuestionario. La mujer dice que “van a acabar las EPS y un guerrillero nos está gobernando”.

Así, comienza a nombrar montones de teorías conspirativas (convenio del Río de Janeiro) que han pululado en redes sociales, muchas de ellas, sin base.

También le faltaron unas clases de historia: dice que en Alemania triunfó el comunismo (el nacionalsocialismo es lo más alejado, pero pobrecita). En fin, acá su brillante y tolerante disertación:

“Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban atracan y matan”. He aquí a la gente de bien, la gente decente, la gente uribista. Esto no da risa, da rabia y tristeza pero refleja a la perfección a ese sector de la sociedad que marchó hoy. pic.twitter.com/ZHIP6Jj9x9 — Ricardo Malagón🇨🇴 (@RicardoMalagonS) September 27, 2022

Muchos como ella piensan así

En redes, varios internautas expresan su tristeza porque en realidad así piensan muchos colombianos. Pero también han cuestionado su racismo rampante, su ignorancia y el por qué mezcla conceptos de una manera tan furibunda y tan ligera a la vez.

““Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban atracan y matan”. He aquí a la gente de bien, la gente decente, la gente uribista. Esto no da risa, da rabia y tristeza pero refleja a la perfección a ese sector de la sociedad que marchó hoy”, “Pero aún así salen a decir que no se burlen de la marchas porque debe respetarse Mañana salen a decir que están traumados por los memes”, son algunos de los comentarios.

Qué vergüenza esto. Me da en serio como ganas de desear que se extinga la humanidad. A veces de verdad no logro entender qué pasa por la mente de alguien así y que lo peor de todo es que como ella hay tantos más. Acá ya no es cuestión de posturas políticas, es de básico respeto — Ana María Vélez (@Anitavelez9) September 27, 2022

Al menos a la señora no le dispararon en la calle, ni el ESMAD le quitó un ojo, entre otras lindezas que dejó el Gobierno anterior.

Y fun fact: el racismo y la discriminación en Colombia son un delito. ¿Alguien se lo dice?