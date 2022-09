¿A estas alturas embarazada?: Carolina soto habló sobre ello y sorprendió con su respuesta

Una vez más Carolina Soto sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales, pues la presentadora hizo una contundente declaración que muestra su poco interés en hacer crecer a su familia.

Y es que un “atrevido” seguidor se dio a la tarea de interrogarla sobre si está dispuesta a tener otro bebé, por eso, ella aprovechó que estaba en compañía de sus hijos para responder de forma contundente de que no está embarazada y que solo Dios es quien decide si se sumará otro integrante a su familia, sin embargo sus pequeños también estuvieron de acuerdo en que, por ahora, no quieren más hermanos.

“No, no más. No creo tener más hijos, no está en nuestros planes, pero ¡Dios tiene el control!”, fue lo que expresó la también periodista y modelo acerca de este tema en el que no es la primera vez que le hacen esta pregunta a través de la ya famosa dinámica de “La caja de preguntas” que a ella le encanta realizar para estar siempre bien cerca de sus seguidores.

Carolina Soto asegura que no quiere tener más hijos, por ahora

Pero, lo que llamó la atención de esta dinámica es que Carolina Soto no fue la única en asegurar que, por ahora no quiere tener más hijos, pues sus pequeños también tuvieron una notable participación sobre ello, ya que ella no dudó en interrogarlos sobre la idea de si deseaban o no un hermanito.

Fue así como Violetta fue la primera en reaccionar y decir con un “No” rotundo que no quiere que su madre le de la oportunidad de salir embarazada, ya que a su criterio, le da miedo y se siente muy a gusto con su hermano Valentino, a quien no le pareció mala idea de que su famosa mami pueda regalarle esa bendición a la familia que hasta ahora se muestra muy feliz y a gusto con cada uno de los integrantes que hasta ahora la conforman.