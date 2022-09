Ya no ven tan guapo a Piqué: : “parece una papa sin sal”

Cuando Gerard Piqué era reconocido por sus éxitos en el fútbol, más de una chica suspiraba por él, pero luego de que se conoció que éste era la pareja de Shakira quien se ha destacado por ser una de las estrellas tan admiradas y queridas por el mundo entero, todas se rindieron a sus pies.

Y es que el deportista había demostrado que no era tan frívolo, que tenía su “corazoncito”, pero sobre todo descubrieron un aspecto de galantería y caballerosidad de parte del español que desconocían y que se consolidó una vez que se conoció que éste había formado una familia con la barranquillera. Eso, hasta ese momento tenía cautivado a sus seguidores quienes lo veían con buenos ojos, pues era capaz de regalar amor a sus hijos, su compañera de vida y a sus fans.

Pero, una vez que se conoció el historial de infidelidades que han quedado expuestas hasta ahora, todo cambió, las mujeres lo miran con cara de odio y hasta han podido notar las arrugas de su rostro, así como todo tipo de imperfección que antes habían pasado desapercibidas debido al aura que transmitía al mostrarse “feliz” con su entorno.

Gerard Piqué es también motivo de críticas y rechazos: ya no resulta tan apuesto

“Gerard Piqué, tendrá sus cualidades, pero siempre me pareció un tipo sonso, frío y aburrido. Un niño rico, cuya familia le resolvió la vida laboral, lo cual está muy bien!... pero no deja de ser una papa sin sal, un jugador promedio...”, “Pero Shakira no ha tenido buen gusto, ni tino a la hora de elegir pareja, es como algo enamoradiza, ahí no vale su alto coeficiente intelectual, ni la intuición femenina, a ella irremediablemente le gustan las papas sin sal...”, “Seguramente Shakira no es fácil, pero de él, completamente con todos es una papa sin sal”, “Muy sin sal”, “No tiene nada de brillo”.

Gerard Piqué, tendrá sus cualidades, pero siempre me pareció un tipo sonso, frío y aburrido. Un niño rico, cuya familia le resolvió la vida laboral, lo cual está muy bien!... pero no deja de ser una papa sin sal, un jugador promedio. .. Shakira le lleva años luz!! — Emma Lerner ▪︎☆▪︎ (@emmalerner86) September 21, 2022

Este es parte del debate o hilo que se generó en Twitter basada en la opinión de un usuario que se dio a la tarea de analizar hasta las antiguas parejas de Shakira y los éxitos de ella y de Gerard Piqué en el que, sin duda, salió perdiendo el jugador español quien tras revelar que dejaba a Shakira por una chica de 23 años, ya no luce tan guapo ni amigable para quienes antes lo idolatraban por estar al lado de la cantante.

Gerard Piqué guarda absoluto silencio mientras es "destrozado" en redes sociales. Instagram @3gerardpique

Incluso, tras sus recientes apariciones en público, hubo quienes se percataron que éste está cada vez más “envejecido” y que tiene más arrugas en su rostro, por lo que seguramente los problemas legales que se le avecinan tras su separación lo tendrían más preocupado, tanto que le ha acentuado sus imperfecciones que disminuyen su atractivo.